Успех вашего ребенка — в ваших руках

В предвкушении Нового года и взрослые, и дети, непременно ожидают необычных сюрпризов, приятных новостей и конечно чудес. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина подготовила сразу 3 новогодних подарка! Чернявская О.Г. – руководитель Школы, сертифицированный педагог-тренер, учитель-логопед высшей квалификационной категории делает услуги Школы скорочтения доступными для всех!
Во-первых, для успевших пройти в уходящем году собеседование и записаться на соответствующий курс на январь 2018 года – цена останется прежней, без ожидающего повышения.
Во-вторых, для желающих приступить к обучению без отлагательств в декабре – более приятный сюрприз - цена вдвое меньше!
В-третьих, в январе 2018 года, жителям не только Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов будет удобно посещать наши тренинги! По многочисленным просьбам – жителям индустриального и Ленинского районов будет также удобно, недалеко от дома пройти обучение в Школе скорочтения! Набор в малые группы для запуска в январе ведется уже сейчас. Успевайте пройти бесплатное собеседование и занять одно из вакантных мест!
Наши красавицы-выпускницы из старшей группы №4. Девушки показали отличные результаты! Жаль было расставаться с вами! Екатерина Горских (было 107 сл./мин. и 0% понимание, стало 218 сл./мин. и 80% понимание), Марьяна Ковалевская (было 155 сл./мин. и 24% понимание - стало 266 сл./мин. и 90% понимание) и Екатерина Шимко (143 сл./мин. и 42% понимание, стало 242 сл./мин. и 80% понимание).
Эксперименты, проводимые за последние годы, показали, что быстрое чтение активизирует процессы мышления и является одним из средств совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения, от начальной до высшей школы.
Чтение — одно из базовых умений, которые мы осваиваем в возрасте четырех-шести лет. Но научившись уверенно читать в первом-втором классе, мы почему-то решаем, что достигли высот, и больше не уделяем внимания развитию этого навыка.
Если проанализировать успеваемость учеников 5-х классов, то можно сделать вывод, что отличниками стали дети, которые в конце начального обучения имели скорость чтения в пределах 170 слов в минуту. Те, кто стал хорошистами, имели технику чтения до 140 слов в минуту. Троечники имели скорость чтения 80-90 слов в минуту – приблизительно, конечно. Такова закономерность.
Запишем дробь. В числителе 40000, в знаменателе 80. 40000 слов – это объем газеты на шести страницах, а 80 – это количество слов в минуту – такую скорость имеют некоторые старшеклассники.
Значит, школьник прочитает газету за 500 минут, или за восьмичасовой рабочий день!
Слабо читающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в старшее звено школы, будет, если не тонуть, то захлебываться в потоке информации. Этот ученик обречен на неуспеваемость. И каких бы великих учителей ни приглашали бы вы к этому ученику, ничего у них не выйдет, пока они не научат элементарному – читать.
Надеяться “на авось”, на то, что с годами беглость чтения придёт сама, не стоит. Автор методики скорочтения Шамиль Ахмадуллин, понимая, что детство - это самое благоприятное время для достижения оптимальной скорости чтения, создал несколько уникальных экспресс-курсов, рассчитанных на детей от 4 до 17 лет! В нашей Школе скорочтения сертифицированный педагог-тренер поможет в решении вопросов от запоминания букв русского алфавита до овладения навыком скользящего чтения!
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