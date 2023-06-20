В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания - 2023.

В Алтайском государственном институте культуры начался прием документов от абитуриентов. В 2023 году институт примет в число студентов более 500 человек для обучения, как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения, по всем уровням высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и ассистентура-стажировка по 35 программам высшего образования, очной и заочной формам обучения. В сравнении с прошлым годов количество бюджетных мест увеличено еще на 15 процентов.

В АГИК представлен обширный перечень направлений подготовки, и любой абитуриент сможет выбрать то, что подходит именно ему. В числе востребованных направлений в течение последних лет остаются «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Дизайн», «Хореографическое искусство».

Кроме того, отвечая на современные требования рынка труда, институт совершенствует и открывает новые профили подготовки – «Дизайн текстиля и костюма», «Художник анимации и компьютерной графики».

В этом году есть возможность поступить на бюджетные места по направлению подготовки «Туризм» и профилям «Цифровые технологии в музейной деятельности», «Менеджмент индустрии досуга» и связать профессию с активно развивающейся туристической и экскурсионной отраслью в крае и стране». Прием на эти направления осуществляется по результатам ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, – отмечает Ольга Одинцова, ответственный секретарь приемной комиссии института.

Абитуриенты, поступающие на творческие направления, должны не только предоставить результаты ЕГЭ, но и выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания. Подготовка к их сдаче начнется с 1 июля – для абитуриентов начнутся подготовительные курсы по всем специальностям, а сами экзамены стартуют 15 июля, до этого числа абитуриенты могут подать заявление на участие в конкурсе.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование могут поступать в Алтайский государственный институт культуры на основании вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно (тестирование по общеобразовательным и профильным предметам), результаты ЕГЭ для них не являются обязательными.

АГИК проводит прием на целевое обучение для подготовки кадров в сфере культуры, искусства и образования. Это программа приема в институт абитуриентов по заказу работодателей на основании договора о целевом обучении. Для целевиков действует отдельный конкурс и существует гарантия последующего трудоустройства.

В настоящее время кадры в сфере культуры и искусства призваны задавать культурно-этические нормы общения, образования и личностного развития. Потребность в таких специалистах очень высокая. Нам важно оказать содействие и поддержку талантливым и мотивированным абитуриентам в период поступления, а также построить правильную профессиональную траекторию в период обучения, – считает Евгения Пивторак, начальник управления карьерного развития АГИК.

Прием документов по адресу:

г. Барнаул, ул. Юрина, 277,

тел.: 8 (385-2) 54-73-59,

email: priem@agaki.ru

Условия приема на сайте: https://www.agik22.ru/abiturientam