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Образование
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В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания – 2024

В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания. В 2024 году институт откроет свои двери для 500 первокурсников, которые будут учиться как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения, по 34 программам высшего образования, очной и заочной формам обучения.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Фото предоставлено пресс-службой АГИК.

В институте представлен обширный перечень направлений подготовки, и любой абитуриент сможет выбрать то, что подходит именно ему. В числе востребованных направлений в течение последних лет остаются такие направления подготовки как «Педагогика современного танца», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Художник анимации и компьютерной графики», «Туризм», но не меньшим спросом пользуются новые направления — «Менеджмент индустрии досуга», «Звукорежиссура», «Графический рекламный дизайн», — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Одинцова.

Абитуриенты, поступающие на творческие направления, должны не только предоставить результаты ЕГЭ, но и выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания. Ведущие преподаватели Алтайского государственного института культуры на курсах помогут абитуриентам подготовить конкурсную программу для поступления по выбранному направлению: художественному чтению, актерскому мастерству и режиссуре, рисунку и композиции, основам народного, бального или современного танца. По музыкальным направлениям, в том числе и по звукорежиссуре, можно получить индивидуальные консультации педагогов.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Фото предоставлено пресс-службой АГИК.

Кроме творческих, институт готовит специалистов по гуманитарным направлениям — туризм, выставочная и библиотечно-информационная деятельность, для поступления на которые, необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе или истории.

Кроме этого ведется подготовка к вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам: русскому языку и литературе, истории и обществознанию. Эти экзамены могут сдать в институте абитуриенты, получившие ранее среднее профессиональное образование.

Институт проводит прием на целевое обучение для подготовки кадров в сфере культуры, искусства и образования по заказу работодателей на основании договора о целевом обучении. Для таких абитуриентов действует отдельный конкурс, существует гарантия последующего трудоустройства.

В институте сформирована необходимая для обучения инфраструктура — специально оборудованные учебные аудитории, хореографические классы, художественные мастерские. Созданы условия для реализации научно-творческого потенциала студентов: концертный зал с уникальной акустикой и современным световым, звуковым и проекционным оборудованием, концертно-продюсерский центр, центр прототипирования. Иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных общежитиях.

Подать заявление для поступления абитуриенты могут в приемной комиссии по адресу: ул. Юрина, 277, а также через Личный кабинет абитуриента АГИК http://portal.agik22.ru, по электронной почте, через операторов почтовой связи и с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» https://www.gosuslugi.ru/vuzonline на портале Госуслуг.

Запись на подготовительные курсы по адресу: ул. Юрина, 277, каб. 228.

Телефон для справок: 8 (385-2) 54-73-59, 43-17-77

Подробнее: http://www.agik22.ru/abiturientam

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