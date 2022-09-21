В Алтайском крае открылся центр прототипирования «Центр цифрового контента»

В Алтайском государственном институте культуры 20 сентября прошла торжественная церемония открытия центра прототипирования «Центр цифрового контента», созданного в рамках федерального проекта «Придумано в России».

Центр прототипирования — это инновационная площадка для создания цифровых продуктов в области аудио и видеоконтента, графического дизайна, анимации, а также технологий онлайн-трансляций, макетирования и виртуальной реальности.

На церемонии открытия были продемонстрированы все цифровые возможности центра, а также показано и испытано на практике новое современное оборудование. Мероприятие посетило множество почетных гостей. Среди них министр культуры Алтайского края — Елена Безрукова, начальник управления по развитию предпринимательства Алтайского края — Александр Евстигнеев, руководитель центра «Мой бизнес» в Алтайском крае — Антон Слободчиков, руководители культурных и образовательных учреждений региона, субъекты среднего и малого бизнеса, руководство АГИК, а также представители молодёжных и студенческих объединений края

Открытие. Центр прототипирования «Центр цифрового контента».

В рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве центра с рядом партнёрских организаций: Центр «Мой бизнес» в Алтайском крае, Ювелирный завод «ERMOL.A», а также компания по организации масштабных онлайн-трансляций.

В центре цифрового контента каждый житель Алтайского края сможет снять профессиональное видео в современной студии, записать песню или аудио-поздравление на высококлассном оборудовании, научится работать с графическим дизайном и анимацией или заказать макет изделия и поработать с оборудованием виртуальной реальности.

Открытие. Центр прототипирования «Центр цифрового контента». Открытие. Центр прототипирования «Центр цифрового контента». Открытие. Центр прототипирования «Центр цифрового контента».