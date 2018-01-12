В Алтайском крае составили реестр сайтов, опасных для детей

Включение сайтов в Единый реестр занимает длительное время, блокирование же негативного сайта из краевого реестра в школах проведут провайдеры после того, как эксперты признают этот сайт негативным для детей. Список также передадут в уполномоченные органы для блокировки.

Подать заявку сможет любой житель Алтайского края по ссылке или перейдя по баннеру, расположенному на сайтах школ Алтайского края. Ссылку рассмотрит экспертный совет, в состав которого входят специалисты краевых органов власти, педагоги, студенты высших учреждений старших курсов.

Реестр не является публичным. В ведомстве сообщили, что совместная общественная работа по его созданию и использованию повысит уровень информационной безопасности детей, ограничить их доступ к негативному контенту в школах.