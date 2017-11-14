В АлтГТУ три человека претендуют на пост ректора

13 ноября в АлтГТУ им. Ползунова завершился прием документов на пост ректора. Кандидатуры трех человек рассмотрят 15 ноября на заседании Ученого совета. Об этом altapress.ru сообщил председатель комиссии по выборам Сергей Химочка.
"15 ноября состоится Ученый совет, который примет решение об утверждении кандидатур для представления в аттестационную комиссию в Министерство образования и науки. Если всех утвердят, то документы отправят туда. После личной встречи с кандидатами, в министерстве принимают решение об их утверждении", — рассказал Сергей Химочка.
В вузе надеются, что комиссия Минобрнауки рассмотрит документы до конца ноября. После аттестационной комиссии Министерство согласовывает дату проведения конференции, на которой уже в самом вузе выберут ректора.
На должность ректора технического университета претендуют три человека — и. о. ректора АлтГТУ профессор Андрей Марков, заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергей Малюков, и декан энергетического факультета, и.о. проректора по непрерывному образованию АлтГТУ, профессор Станислав Хомутов.
Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. И.о. ректора тогда стал Андрей Максименко. Весной 2017 года должны были пройти выборы ректора, однако Минобр и краевые власти забраковали все кандидатуры. В августе и.о. ректора стал Андрей Марков, и процедуру выборов запустили заново.
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