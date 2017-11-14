В АлтГТУ три человека претендуют на пост ректора

"15 ноября состоится Ученый совет, который примет решение об утверждении кандидатур для представления в аттестационную комиссию в Министерство образования и науки. Если всех утвердят, то документы отправят туда. После личной встречи с кандидатами, в министерстве принимают решение об их утверждении", — рассказал Сергей Химочка.

В вузе надеются, что комиссия Минобрнауки рассмотрит документы до конца ноября. После аттестационной комиссии Министерство согласовывает дату проведения конференции, на которой уже в самом вузе выберут ректора.

На должность ректора технического университета претендуют три человека — и. о. ректора АлтГТУ профессор Андрей Марков, заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергей Малюков, и декан энергетического факультета, и.о. проректора по непрерывному образованию АлтГТУ, профессор Станислав Хомутов.

Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. И.о. ректора тогда стал Андрей Максименко. Весной 2017 года должны были пройти выборы ректора, однако Минобр и краевые власти забраковали все кандидатуры. В августе и.о. ректора стал Андрей Марков, и процедуру выборов запустили заново.