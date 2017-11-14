В АлтГУ открылся первый в Алтайском крае центр тестирования английского языка

Раньше, чтобы сдать TOEFL, жителям Алтайского края приходилось ездить в Новосибирск. В центре АлтГУ тестирование проводится на компьютере через интернет. Экзамен длится около 4–4,5 часов и включает в себя задания из разделов "Письмо", "Чтение", "Аудирование" и "Говорение".

Ближайшие экзамены запланированы на 18 ноября и 9 декабря.

Справка

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — международный экзамен по английскому языку как иностранному. Сертификат международного экзамена TOEFL нужен тем, кто хочет учиться, стажироваться или работать за рубежом, а также тем, кто желает подтвердить свой уровень владения английским языком. TOEFL признается в более чем 9 000 вузах 130 стран. Сертификат TOEFL действителен в течение двух лет.