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Образование

В Барнауле пройдет бесплатная консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию

В среду, 6 декабря, в РАНХиГСе пройдет бесплатная консультация по обществознанию, сообщает altairegion22.

РАНХиГС.
РАНХиГС.
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Отмечается, что занятия проведет доцент кафедры психологии и социологии управления кандидат социологических наук Валентина Артюхина.

На занятии школьник смогут узнать о компетенциях, которые проверяют на ЕГЭ, а также о критериях оценивания, требованиях и некоторых фишках.

Консультация пройдет в РАНХиГСе по адресу ул. Партизанская, 187, корпус А, аудитория А211.

Начало в 15:00 часов. Для участия нужно пройти онлайн-регистрацию.

Ранее сообщалось, что российские школьники массово отравились после обеда в столовой.

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