Всероссийский форум речевого искусства «ВЕРБа» пройдет в Алтайском государственном институте культуры

Цель форума: сохранение и развитие лучших традиций отечественного речевого исполнительского искусства; развитие интеллектуальных и творческих способностей, повышение интереса к научной и творческой деятельности детей и молодежи; содействие формированию профессионального коммуникативного пространства для обсуждения актуальных вопросов теории и практики сценической речи.

К участию в работе форума приглашаются студенты и преподаватели образовательных учреждений высшего, среднего профессионального образования, обучающиеся иных образовательных организаций, участники любительских театральных коллективов и все, интересующиеся теорией и практикой речевого искусства.

В рамках форума студенты высших учебных заведений обсудят особенности ритмомелодического исполнения поэзии и прозы, стимулирующую роль воображения в речевом тренинге, процессы взаимовлияния российских и зарубежных практик по воспитанию сценического голоса и др.

Серия мастер-классов позволит участникам погрузиться в профессиональные тонкости речевого искусства. В учебном театре АГИК «Пристройка» пройдут мастер-классы высокопрофессиональных педагогов Елены Ласкавой, доцента кафедры сценической речи Театрального института имени Б. Щукина, педагога по сценической речи Театра им. Е. Вахтангова Натальи Прокоповой, профессора кафедры театрального искусства КемГИК, доктора культурологии. Со спецификой алтайской школы сценической речи можно будет познакомиться на мастер-классе педагогов Алтайского государственного института культуры: доцента Галины Тумашовой, старших преподавателей Елены Булгаковой, Риты Семыкиной и Елены Тагильцевой.

Речевое искусство. Алтайский государственный институт культуры

Завершится форум I Всероссийским фестивалем-конкурсом речевого исполнительского искусства «ВЕРБа», который пройдет в очном и дистанционном формате 27−28 апреля 2022 г. для разных возрастных категорий по номинациям: Проза. Классика; Проза. ХХ век; Современная (новейшая) проза; Фольклор. Авторская сказка; Поэзия. Классика; Поэзия. ХХ век; Современная (новейшая) поэзия; Речевое драматическое искусство (драматический монолог, диалог и др.). Отдельная номинация будет посвящена произведениям сибирских авторов, в этом году участникам предлагают прочитать произведения Валентина Распутина, Виктора Астафьева и Василия Шукшина, произведения которых открывают читателю красоту сибирской природы, жизненный уклад и характер сибиряков.

«В методике преподавания сценической речи постоянно происходит обновление. Время диктует новые художественно-ценностные установки. Однако традиционные упражнения по-прежнему значимы и применяются в театральных школах разных регионов. В этом и состоит главный смысл создания Форума: обмен теоретическим и методическим опытом преподавания сценической речи», — отмечает старший преподаватель кафедры сценической речи АГИК Елена Тагильцева.

С программа форума и положением о конкурсе можно познакомиться на сайте института: www.agaki.ru

Возрастное ограничение: 10+