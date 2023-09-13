Взглянуть на свой бизнес по-новому: образование МВА в Барнауле

Программа MBA дает новый старт саморазвитию и помогает переосмыслить жизненную позицию. Слушатели во время обучения меняют подход к своему бизнесу и начинают по-новому воспринимать его и происходящие в нем процессы, по-иному выстраивают отношения внутри команды, учатся быть не просто начальником для своего коллектива, а вдохновляющим лидером.
Программа построена на сочетании теоретических и практических знаний в сфере управления различными экономическими структурами с учетом анализа региональной и федеральной специфики ведения бизнеса. Она дает огромные преимущества в построении карьеры и собственного бизнеса в финансовой и банковской сферах, консалтинге, ритейле, управлении персоналом, телекоммуникациях, производстве, строительстве, сфере государственного, муниципального, стратегического управления.
Тщательно проработанная логика обучения, состав курсов и активные компоненты (бизнес-симуляции, кейсы, деловые игры, тренинги), тонкая настройка баланса точных финансовых дисциплин и курсов личностного роста формируют основу высококлассной программы МВА. Она развивает навыки применения цифровых технологий, нейромаркетинга, эмоционального интеллекта для принятия управленческих решений.
Слушателям предлагают удобный график обучения в формате «выходного дня»: трехдневные учебные модули 1 раз в месяц (с пятницы по воскресенье), один раз предусмотрена поездка в Москву на 2 недели для обучения по выбранной специализации:
- «Маркетинг и управление продажами»;
- «Цифровые продукты и стартапы»;
- «Предпринимательство и управление компанией»;
- «Экономика и финансы»;
- «Операционный менеджмент»;
- «Технологии стратегического прорыва и цифровая трансформация».
На программе MBA в ИБДА в разных группах одновременно учится более 600 топ-менеджеров и бизнесменов страны. Общение со слушателями из других учебных групп открывает ещё больше перспектив и возможностей, позволяет дополнить собственную практику руководства предприятиями и компаниями успешным опытом российских лидеров бизнеса.
Слушателям программы МВА доступна «Программа привилегий»:
- индивидуальная поддержка от экспертов и персонального менеджера;
- психологическое сопровождение в период обучения;
- посещение тренажерного зала филиала в сопровождении тренера;
- использование технологичного пространства кампуса на партнёрских условиях.
Требования к кандидатам: наличие высшего образования, стаж практической работы не менее 3-х лет, наличие мотивации для серьезной работы на программе.
Продолжительность обучения — 21 месяц.
Все выпускники получат диплом установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ для программ МВА международного уровня и именной сертификат AMBA.
Узнать подробности об обучении и оставить заявку на консультацию можно на сайте программы МВА или по телефону: 8 (3852) 503-527.
Полная версия презентации программы MBA в Алтайском филиале РАНХиГС доступна по ссылке.
* Мастер делового администрирования.