Языковые навыки в резюме: как описать уровень владения английским

«Могу читать, писать, говорить по-английски» — так некоторые соискатели описывают свои языковые умения в резюме. Для потенциальных работодателей эти формулировки кажутся расплывчатыми. Более привычными считаются фразы: «Бегло говорю по-английски», «Читаю профессиональную литературу на английском». Объясняется это тем, что подобные реплики укладываются в общепризнанную классификацию языковых компетенций CEFR.

При просмотре резюме рекрутеры обращают внимание на уровень владения иностранным языком. Это вовсе не означает, что при знании английского в совершенстве на новой работе придется переводить поэмы Шекспира. HR-специалисты отбирают кандидатов, исходя из функционала, который предстоит выполнять на английском. Каждый уровень владения иностранным языком — это перечень определенных умений. Выявит его специальный тест на уровень английского от Wall Street English. Сразу после опросника появятся правильные результаты. Но такая проверка не отражает всю полноту знаний. Более детальный анализ языковых способностей — это академическое тестирование. Оно оценивает навыки письма, говорения, аудирования и чтения. Тест проводится в WSE дистанционно. После него персональный консультант объясняет, какие умения нужно отшлифовать и каким способом. Программа выбирается с учетом цели обучения. По окончании курсов слушатели получают сертификат, подтверждающий достигнутый уровень знаний. Документ прикладывается к резюме. Такой бонус поможет найти прибыльную работу и детально описать языковые способности на собеседовании.

Есть несколько способов указать степень владения английским в резюме. В шкалу CEFR входит 6 уровней. Это 3 большие категории, каждая из которых подразделяется на 2 вида:

Beginner ( A1);

A1); Elementary ( A2);

A2); Intermediate ( B1);

B1); Upper Intermediate ( B2);

B2); Advanced ( C1);

C1); Proficient ( C2).

Уровень A — это базовые знания для личного общения. B — это способность говорить и писать по-английски, но с небольшими ошибками. C — это свободное общение, понимание текстов любой сложности, умение вести деловую переписку.

Трудоустроиться на работу, где нужно будет общаться на английском, читать документы на иностранном языке, оформлять письма для зарубежных партнеров или посещать иностранные конференции, возможно при уровне минимум Intermediate (B1). Достичь его или более высокой степени владения языком поможет смешанная методика Wall Street English. Это образовательный подход, при котором слушатели занимаются как в группах, так и самостоятельно. Учебный процесс происходит на электронной платформе школы. Студенты просматривают комедию. В конце каждой серии — интерактивы для усвоения материала. Для знакомства с теорией есть цифровые учебники, а для выполнения упражнений — электронные тетради. После самостоятельной работы учащиеся в мини-группах проходят удаленные зачеты. Этот процесс контролируют педагоги-носители языка из Великобритании, Австралии, США и Новой Зеландии. Преподаватели также проводят дистанционные факультативы: Complementary classes (для закрепления грамматических правил) и Social clubs (для устранения языкового барьера).

Чтобы проверить, насколько продуктивно продвигается учеба, в личном кабинете есть Global scale of English. Система мониторинга отражает текущие результаты и потенциальные успехи после каждого занятия. В итоге слушатели видят свои достижения и могут моделировать программу обучения, чтобы достичь нужной для резюме степени владения английским.

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