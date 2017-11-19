Жители алтайского села взбудоражены и просят власти построить им долгожданную школу

Жители Боровихи (Первомайский район) собрали 940 подписей на 45 листах под письмом, в котором они просят губернатора, краевых депутатов построить им долгожданную школу, запланированную по программе "80х80", и ответить им на их вопросы, так как местные власти этого не делают. Причиной обратиться к властям региона стали слухи о возможном переносе строительства школы в соседнее село Повалиха. В Боровихе это считают не допустимым. Информацию об этом на странице в Фейсбук разместил местный депутат Вячеслав Сметанников.
В письме жители сообщают, что Боровиха - крупное село, в нем живет около 8 тыс. человек, из которых 700 - школьники. Здесь работают две школы: средняя основная. Первая расположена в здании 1939 года постройки. В ней, рассчитанной на 230 учеников, сейчас обучается 440 в две смены. Основная школа расположена в старом одноэтажном деревянном здании постройки начала прошлого века.
Строительство новой школы в Боровихе вошло в программу "80х80".
Из письма жителей:
Но программа завершается, а школы до сих пор нет. Мы жили надеждой, понимая, что такой объект не возводится за один день, что кризис серьезно повлиял на ситуацию в крае, переживали, что при выборе проекта количество мест уменьшилось с 550 до 380. Но мы верили! А сейчас боровихинцы взбудоражены информацией о том, что строительство новой школы перенесено в Повалиху.
Обратившиеся утверждают, что местная администрация играет с ними " в глухой телефон" и упрекает людей, что "все плывут по течению, а Боровиха, как всегда, против".
Жители просят губернатора разобраться в ситуации.
Письмо, пишет Сметанников, 14 ноября направлено в приемную главы региона, депутатам Ивану Мордовину (АКЗС) и Александру Прокопьеву (Госдума).
Добавим, что это уже не первый раз, когда боровихинцы просят разобраться с вопросом строительства новой школы в их селе. Как уже писал altapress.ru, в мае этот вопрос уже поднимался. Тогда глава района Алексей Рубцов провел встречу с руководителем компании, которая выиграла аукцион и будет строить новую школу. Это фирма "Авангард", зарегистрированная в Республике Чечня. Ее директор Малик Хататаев пообещал в срок - к первому кварталу 2020 года - выполнить все обязательства и уже в 2017 году начать работы.
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