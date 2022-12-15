Алтайские единороссы рассказали о реализации партийных проектов в 2022 году

В региональном отделении «Единой России» подвели итоги реализации в городах и селах Алтайского края двадцати федеральных партийных проектов . Отчет за 2022 год Президиуму регионального политсовета представила заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова .

Она рассказала об изменениях в системе федеральных партийных проектов. Если в начале года их было пятнадцать, то к концу стало двадцать. Президиум Генсовета партии прекратил реализацию проектов «Народный контроль» и «Локомотивы роста». Функции «Народного контроля» были распределены между всеми партпроектами. При этом появились семь новых проектов: «Защита животного мира», «Предпринимательство», «Выбирай своё», «Зелёная экономика», «Цифровая Россия» и «Za самбо», а в декабре в Алтайском крае стартовала реализация проекта «Женское движение Единой России».

— В результате у нас появились более узкоспециализированные проекты, которые, вместе с тем, охватывают более широкую аудиторию, — отметила Наталья Кувшинова.

Особое внимание она уделила так называемым инфраструктурным проектам, их пять. Это «Безопасные дороги», «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и «Новая школа», в рамках которых в Алтайском крае ремонтируются дороги и строятся спортивные объекты, благоустраиваются дворы и общественные территории, обновляются сельские дома культуры и школы, школьные спортзалы.

Здесь Наталья Кувшинова подробнее остановилась на цифрах.

Благодаря реализации партпроекта «Городская среда» в 42 муниципалитетах края в этом году благоустроили 55 общественных территорий и 123 дворовых на сумму 813,5 млн рублей, из них более 650 млн рублей — средства федерального бюджета.

— На данный момент все работы на объектах завершены. Несмотря на то, что в течение года возникали определенные трудности в связи с удорожанием строительных материалов, нам удалось избежать проваленных объектов", — рассказала Наталья Кувшинова.

В рамках партпроекта «Безопасные дороги» в этом году было отремонтировано 184 участка дорог регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 479 километров на сумму 2,5 млрд рублей.

Участниками партпроекта «Культура малой родины» в этом году стали 23 дома культуры, в семи из них был сделан текущий ремонт, в остальных появились новые кресла, звуковое и световое оборудование. Всего на ремонт и оснащение сельских ДК краю было выделено 45 млн рублей. Также в этом году участниками партпроекта стали пять театров. Это Молодежный театр Алтая, Алтайский государственный театр кукол «Сказка», рубцовский Театр кукол имени А.К. Брахмана, а также Бийский и Рубцовский драматические театры. Им было выделено 21,7 млн рублей на приобретение оборудования для постановки девяти новых спектаклей.

Партпроект «Детский спорт» в этом году реализовывался в восемнадцати муниципалитетах края: восемь школьных спортзалов были отремонтированы, еще десять учреждений получили средства на оснащение школьных спортивных клубов. На все это Алтайскому краю было выделено около 40 млн рублей.

В рамках партпроекта «Новая школа» в Алтайском крае за 2022−2023 годы должно быть отремонтировано 43 школы, из них 33 в текущем году. На это из федерального бюджета выделено порядка 2 млрд рублей. Это один из самых больших показателей по стране. Работы завершены в 31 школе, произошло отставание от сроков в школе села Сентелек Чарышского района — там работы планируется завершить до конца года. Также есть проблемы в школе села Новоегорьевское Егорьевского района — там до сих пор идет капитальный ремонт спортзала. Но это отдельно стоящее здание и учебный процесс там не прерывается. При этом ряд школ, которые должны быть сданы в 2023 году, ремонтируются с опережением графика. Например, школы в Шипуновском и Алейском районах.

— Стоит отметить еще одно новое для нас инфраструктурное направление в рамках реализации народной программы партии. Это модернизация почтовых отделений. В Алтайском крае в этом году начался ремонт 37 отделений, из них два строятся заново из быстровозводимых конструкций. Общая сумма затрат составляет более 150 млн рублей. Всего до 2025 года в крае будет отремонтировано 760 отделений «Почты России». Это тоже один из самых высоких показателей в стране, — добавила Наталья Кувшинова.

В рамках реализации партпроектов «Историческая память», «Здоровое будущее», «Зелёная экономика», «Крепкая семья», «Старшее поколение», «Чистая страна», «Российское село», «Школа грамотного потребителя», «Za самбо» алтайские единороссы проводили самые разные мероприятия — от субботников, патриотических акций, спортивных соревнований, экспертных совещаний до образовательных и праздничных мероприятий.

Так, в рамках партпроекта «Историческая память» более чем на 120 площадках в Алтайском крае прошел ежегодный «Диктант Победы», вместе с «Волонтерами Победы» единороссы поздравили с 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны в крае и сейчас готовятся к проведению акции «С новым годом, ветеран!».

Реализация двадцати федеральных проектов «Единой России» продолжится в Алтайском крае в 2023 году.