Алтайский депутат предложил отправить краевых чиновников по лагерям

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании, предложил больше внимания уделять детским лагерям, для развития которых требуется отдельная программа. Об этом он сообщил в ходе обсуждения ежегодного отчета губернатора перед депутатами АКЗС.

По мнению Владимира Семенова, самостоятельно муниципалитеты края с этим вопросом не справятся.

«Помните, как раньше была практика подшефных у лагерей. Предлагаем работников краевого минфина отправить в оздоровительный лагерь „Радуга“ в Шипуновском районе, а минобр — в „Орленок“ Косихинского района. Не самые, кстати, плохие лагеря», — отметил депутат.

По его мнению, такое близкое знакомство возможно изменит риторику чиновников, что данной сфере и так помогают.

Еще один депутат АКЗС — Александр Молотов от «Справедливой России» — также обратил внимание на инфраструктурный вопрос детских лагерей.

По его словам, на ремонт общеобразовательных школ в регионе в 2021 году было направлено 3,7 млрд рублей, а на ремонт лагерей — всего 25 млн.

Детский лагерь. altairegion22.ru

Напомним, в конце марта в России стартовал второй этап программы детского туристического кешбэка. Родители могут вернуть 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тыс. рублей.

Детский туристический кэшбек действует только при бронировании и оплате путевки с 31 марта по 31 августа. Период поездки в лагерь — с 1 мая по 30 сентября. Приобрести путевку можно на летнюю смену любой продолжительности.