«Авторитет его был велик». Подробности уголовного дела известного на Алтае политтехнолога Митькина

Близится к завершению расследование уголовного дела Ильи Спокойнова (Митькина) — политтехнолога, не раз работавшего на выборах на Алтае и обеспечившего партии власти немало побед в регионах. Сами следователи, ведущие дело, признают его личностью неординарной, называя как минимум лоббистом с высоким авторитетом. В октябре суд продлил ему домашний арест до декабря, когда следствие по делу, возможно, завершится. Altapress.ru изучил, как шло расследование.

Выдумка журналистов

45-летний Илья Спокойнов (Митькин — его псевдоним) на Алтае, как и в Приморье, известен хорошо. В обоих регионах его называли серым кардиналом администрации — правда, сам он, уже находясь в СИЗО, сказал, что это выдумка журналистов.

Возможно, он поскромничал: в 2012 году «Общая газета» назвала его автором многих региональных побед «Единой России», поместив его на девятое место в рейтинге лучших политтехнологов России (после Пескова, Тимаковой и прочих знаменитостей). Опровержений не последовало.

К группе поддержки Михаила Евдокимова он присоединился в 2004-м, перед вторым туром губернаторских выборов, вместе со своим тогдашним партнером Тимуром Тайсаевым (считается, что позже они разошлись). Успех кампании дал толчок их карьере: оба стали помощниками Евдокимова и на какое-то время приватизировали почти все контакты со СМИ.

В чем обвиняют политтехнолога?

Спокойнова обвиняют в хищении бюджетных денег (в особо крупном размере и в составе организованной преступной группы), выделенных на приобретение оборудования спортплощадок для краевой детско-юношеской спортшколы.

Сумма ущерба бюджету, по последним оценкам, — более 180 млн рублей, в операциях были задействованы порядка 50 фирм.

По делу проходили его жена Марина Свиридова и друг Алексей Авершин. Кстати, какое-то время Авершин был в совете директоров «Алтайхимпрома», так как работал с компанией «Реформа», владевшей пакетом акций завода.

Как его поймали за руку?

Все тайны следствия неизвестны. Из материалов судов известно, что перед задержанием, когда его жена уже была арестована, телефон Спокойнова прослушивали. И, возможно, он об этом подозревал. Поэтому в разговорах использовал кодовые слова: «кондитерская», «прорабы для больших и малых театров» и т.п.

Именно прослушка показала, что он обсуждал выезд за границу, а тем временем подыскал конспиративное жилье и якобы хотел там «скрыться на подводной лодке».

Илья Митькин ( Спокойнов). hcadmiral.ru

Где его взяли?

В феврале 2017 года, незадолго до задержания, Спокойнов уехал в Азербайджан — его адвокаты говорили, что по бытовым делам. Когда в озеро Телецкое рухнул вертолет с бизнесменом Анатолием Банных, Спокойнов приехал туда и принял участие в поисковой операции — он ведь много лет сотрудничал с Банных, в частности, вел его на выборах в АКЗС.

В Горном Алтае его и задержали и этапировали во Владивосток. При задержании у него нашли крупную сумму денег, в том числе в инвалюте, и загранпаспорт (который в дальнейшем изъяли).

Почему его арестовали?

Следователи считали: он может сбежать за границу, воздействовать на свидетелей, уничтожить компрометирующие его материалы. Это, впрочем, типичная мотивация наших следственных органов.

Но некоторые доводы звучали не очень типично: «У него были обширные связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и госслужащих». И следователи опасались: он использует их, чтобы воспрепятствовать расследованию.

В судах даже утверждалось: «Его авторитет был настолько велик, что он мог лоббировать назначение нужных ему лиц на высокие должности» и он «организовал контроль за работой правоохранительных органов», которые расследовали его дело.

Где он сейчас?

Спокойнов провел в СИЗО 13 месяцев — с 18 февраля 2017 года. В марте 2018-го его выпустили под домашний арест. Сейчас ему запрещено покидать квартиру — разрешены лишь прогулки около дома с 10.00 до 12.00. Нельзя звонить по телефону, писать письма другим обвиняемым и свидетелям. Звонить можно только в экстренных случаях.

Илья Митькин ( Спокойнов). deita.ru

Кто ведет дело?

Местный следственный комитет. А точнее — второй отдел по расследованию особо важных дел, который ведет преступления против госвласти и в сфере экономики. Оперативными мероприятиями занималось управление ФСБ по Приморскому краю.

В деле, по последним данным, 41 том. Для сравнения: в деле бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова 15 томов.

Когда закончится расследование?

Следком еще в декабре 2017 года объявил, что расследование завершено. Обвиняемые даже успели ознакомиться с делом. Но затем следователи по разным причинам снова возобновили расследование, хотя оно даже не дошло до прокурора.

Последний раз его продлили до декабря 2018 года, общий срок расследования составит 24 месяца. Возможно, продлевать его больше не будут.

Сотрудничает ли фигурант со следствием?

Сначала Спокойнов всячески отрицал свою вину. Но затем заключил досудебное соглашение, условия его им исполнены в полном объеме, говорил его адвокат. Он также отметил, что обвиняемый предпринимает все меры к погашению ущерба.

Что ему грозит?

Преступление относится к категории тяжких, виновный может «присесть» на срок до 10 лет. Но другой фигурант Авершин, чье дело уже рассмотрено судом, нынешним летом получил всего три года условно. Он добровольно возместил ущерб бюджету в 10 млн рублей. И, по данным СМИ, ему вернули вертолет Robinson R66 и яхту. Дело Авершина рассматривалось в особом порядке. Будет ли также со Спокойновым? Поживем — увидим.

Алексей Авершин. Страничка Авершина в Facebook.

Что еще известно о Спокойнове?

Незадолго до задержания Спокойнов-Митькин был гендиректором хоккейной команды «Адмирал» и советником тогдашнего губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Человека с большими связями в правительстве того времени. Сейчас Миклушевский — ректор Московского политехнического университета.

В ноябре 2016 года СМИ сообщали о новой ступеньке карьеры Спокойнова: вице-спикер Госдумы единоросс Сергей Неверов, избирательные кампании которого он вел в 2007 и 2011 годах, назначил его своим советником.

Спокойнов уже было собрался перебраться в Москву, но в декабре того же года возбудили уголовное дело. И политтехнолог вскоре переехал в камеру владивостокского СИЗО.