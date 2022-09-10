11 сентября
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Политика

Барнаульская полиция проверит «анонимные» баннеры с упоминанием партии власти

Размещение баннеров, на которых отсутствовала необходимая по закону информация, проверит барнаульская полиция. Как сообщает официальный телеграм-канал Избирательной комиссии Алтайского края, обращение об этом поступило в городское управление МВД по инициативе теризбиркома.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

О размещении баннеров с текстом «Единая Россия № 1» в последние дни избирательной кампании сообщили несколько активистов.

«Сегодня проехал по микрорайону „Гора“ в Барнауле и поразился, что снова кругом по Змеиногорскому тракту развешаны агитационные плакаты „Единой России“ без указания, кто изготовитель и из какого фонда оплачено изготовление», — рассказал, например, общественник Константин Емешин у себя в соцсетях.

Штаб КПРФ также заявил у себя на сайте, что обнаружил баннеры без необходимой по закону информации. Теризбирком (ТИК) Центрального района Барнаула рассмотрел вопрос о законности размещения баннеров с текстом.

«В ходе рассмотрения мы установили, что материал обладает признаками предвыборной агитации, однако изготовлен и распространяется неустановленными лицами с нарушениями требований избирательного законодательства», — прокомментировал Виталий Замаруев, председатель Центральной районной ТИК Барнаула.

Голосование.
Голосование.
Анна Зайкова.

В итоге теризбирком обратился в барнаульскую полицию для проведения проверки «и в случае выявления противоправной агитационной деятельности — ее пресечения».

Ранее штаб Общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае обратился к участникам выборов с просьбой не размещать агитационные материалы в соцсетях и мессенджерах в день тишины и день выборов, так как это нарушает законодательство.

Выборы депутатов Барнаульской гордумы начались 9 сентября, закончатся 11 сентября. В выборах участвуют 116 кандидатов-одномандатников и девять партий.

Участки работают с 8:00 до 20:00. На «горячую» линию избирательной комиссии можно позвонить по телефону: 8 (3852) 36-30-62.

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