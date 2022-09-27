Что известно о промежуточных результатах референдумов (обновлено)

В Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях голосование завершилось во вторник в 16:00 мск.
В ДНР часть избирательных участков также уже закрылась, некоторые еще продолжают работать до 20:00 мск.
О первых результатах референдумов сообщил ТАСС в 16:08 мск.
Предварительные итоги приходят с участков на территории РФ, где проголосовать могли беженцы и дипкорпус.
По итогам обработки более 20% протоколов присоединение к России поддержали:
- В ДНР — 98,35%;
- В ЛНР — 97,83%.
По итогам обработки более 27% протоколов вхождение в состав России поддержали:
- В Запорожской области — 97,79%.
- В Херсонской области — 97,05%.
- В Херсонской области в целом за присоединение к России по итогам обработки 11,62% протоколов высказались 87,42%.
- В Запорожской области вхождение в состав РФ поддержали 93,11% жителей по итогам обработки 29,19% протоколов. Предварительные общие результаты в области планируют сообщить
в 20:00—21:00мск, итоговые — утром в среду.
- В ДНР подсчет голосов начнется после закрытия последних участков в 20:00 мск.
- Запорожская область — 93,11% «за»;
- Херсонская область — 87,05% «за»;
- ЛНР — 98,42% «за»;
- ДНР — 99,23% «за».
Явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%.
Проголосовали больше 1, 6 млн человек.
Международные наблюдатели из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Мозамбика, Франции, Центрально-Африканской Республики не зафиксировали нарушений.
Однако были угрозы и обстрелы со стороны Украины.
Также наблюдатели отметили энтузиазм участников голосования