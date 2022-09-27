28 сентября
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Политика

Что известно о промежуточных результатах референдумов (обновлено)

Опубликованы первые результаты голосования на референдумах. Они длились с 23 по 27 сентября. Люди голосовали за присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Altapress.ru рассказывает, что известно о первых результатах.

Голосование.
Голосование.
https://unsplash.com/
1
Когда завершилось голосование на референдумах?

В Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях голосование завершилось во вторник в 16:00 мск.

В ДНР часть избирательных участков также уже закрылась, некоторые еще продолжают работать до 20:00 мск.

2
Когда были опубликованы первые результаты?

О первых результатах референдумов сообщил ТАСС в 16:08 мск.

Предварительные итоги приходят с участков на территории РФ, где проголосовать могли беженцы и дипкорпус.

3
Какие первые результаты голосования на участках в РФ?

По итогам обработки более 20% протоколов присоединение к России поддержали:

  • В ДНР — 98,35%;
  • В ЛНР — 97,83%.

По итогам обработки более 27% протоколов вхождение в состав России поддержали:

  • В Запорожской области — 97,79%.
  • В Херсонской области — 97,05%.
4
Какие первые результаты с мест?
  • В Херсонской области в целом за присоединение к России по итогам обработки 11,62% протоколов высказались 87,42%.
  • В Запорожской области вхождение в состав РФ поддержали 93,11% жителей по итогам обработки 29,19% протоколов. Предварительные общие результаты в области планируют сообщить в 20:00—21:00 мск, итоговые — утром в среду.
  • В ДНР подсчет голосов начнется после закрытия последних участков в 20:00 мск.
5
Окончательные результаты референдумов
  • Запорожская область — 93,11% «за»;
  • Херсонская область — 87,05% «за»;
  • ЛНР — 98,42% «за»;
  • ДНР — 99,23% «за».
6
Какая явка была на голосовании?

Явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%.

Проголосовали больше 1, 6 млн человек.

7
Какова реакция наблюдадетей референдумов?

Международные наблюдатели из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Мозамбика, Франции, Центрально-Африканской Республики не зафиксировали нарушений.

Однако были угрозы и обстрелы со стороны Украины.

Также наблюдатели отметили энтузиазм участников голосования

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