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Политика

Что известно об Олеге Савельеве, которого назначили новым замминистра обороны РФ

Президент РФ освободил от должности замглавы Минобороны Юрия Садовенко. На его место назначили Олега Савельева, который до этого работал в Счетной палате в должности аудитора. Чем известен новый заместитель министра обороны России, расскажет altapress.ru.

Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ.
vk.com/mil

Карьера

Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. В 1988 году окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина.

С 2008 по 2014 год был заместителем министра экономического развития России. В 2014-2015 годах — министр по делам Крыма, в 2015-2018 годах — заместитель руководителя аппарата правительства России.

В 2018-2019 годах Олег Савельев руководил аппаратом Счетной палаты. 25 сентября 2019 его назначили аудитором Счетной палаты РФ.

Достижения и награды

Савельев награжден орденом Почета в 2019 году. Дважды отмечен Почетной грамотой правительства РФ в 2008 и 2009 годах.

Имеет две благодарности президента РФ от 2012 и 2022 годов.

Новый заместитель министра обороны — действительный государственный советник РФ I класса.

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