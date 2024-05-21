Карьера
Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. В 1988 году окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина.
С 2008 по 2014 год был заместителем министра экономического развития России. В 2014-2015 годах — министр по делам Крыма, в 2015-2018 годах — заместитель руководителя аппарата правительства России.
В 2018-2019 годах Олег Савельев руководил аппаратом Счетной палаты. 25 сентября 2019 его назначили аудитором Счетной палаты РФ.
Достижения и награды
Савельев награжден орденом Почета в 2019 году. Дважды отмечен Почетной грамотой правительства РФ в 2008 и 2009 годах.
Имеет две благодарности президента РФ от 2012 и 2022 годов.
Новый заместитель министра обороны — действительный государственный советник РФ I класса.
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