Президент РФ освободил от должности замглавы Минобороны Юрия Садовенко. На его место назначили Олега Савельева, который до этого работал в Счетной палате в должности аудитора. Чем известен новый заместитель министра обороны России, расскажет altapress.ru .

Карьера

Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. В 1988 году окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина.

С 2008 по 2014 год был заместителем министра экономического развития России. В 2014-2015 годах — министр по делам Крыма, в 2015-2018 годах — заместитель руководителя аппарата правительства России.

В 2018-2019 годах Олег Савельев руководил аппаратом Счетной палаты. 25 сентября 2019 его назначили аудитором Счетной палаты РФ.

Достижения и награды

Савельев награжден орденом Почета в 2019 году. Дважды отмечен Почетной грамотой правительства РФ в 2008 и 2009 годах.

Имеет две благодарности президента РФ от 2012 и 2022 годов.

Новый заместитель министра обороны — действительный государственный советник РФ I класса.

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