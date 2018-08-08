Что писал 10 лет назад о «пятидневной войне» Грузии и Южной Осетии altapress.ru

Журналисты altapress.ru тогда созванивались с респондентами, которые высказывали свою точку зрения на события «пятидневной войны». Предлагаем читателям яркие цитаты из разговоров с нашими собеседниками.

Десять лет назад, в ночь на 8 августа, начались боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта. Столица Южной Осетии (Цхинвал) и прилегающие районы подверглись массовому обстрелу.

«Большая провокация»

События в Южной Осетии altapress.ru попросил прокомментировать нашего земляка, уроженца Целинного района Алтайского края, а 10 лет назад вице-президента ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергея Полякова. (Поляков принимал участие в спецоперациях в Беслане, «Норд-Осте», а еще раньше — в Афганистане, — прим.ред.).

«Думаю, будут вновь активно формироваться движения народов Кавказа и другие общественные объединения. Абхазам и осетинам отступать некуда — они будут стоять до конца, в этом я уверен. Не зря они заранее вывезли из опасной зоны детей. По большому счету, военные действия Грузии в Южной Осетии — большая провокация. Без участия США здесь явно не обошлось. Ведь американцам неспокойно, когда у нас все хорошо. А грузинами они манипулируют, как делали это уже со многими народами», — заявил тогда ветеран спецподразделения.

«Нужно бомбить в ответ»

Пожалуй, тогда одной из ярких точек зрения по поводу военного конфликта стал комментарий Андрей Щукина, лидера ЛДПР в Алтайском крае: «Россияне безвинно гибнут — этот постулат должен стать для российской власти сегодня главнее всего. Именно поэтому нам нужно действовать жестко и адекватно! Грузию нужно бомбить в ответ! Если мы сейчас промолчим, нас перестанут уважать. Так уже было с Сербией».

«Все козлы , кто отдавал приказы стрелять!»

Наши корреспонденты пытались дозвониться до Грузии в дни военного конфликта. Тщетно: то ли связь не работала (хотя в российское посольство в Тбилиси дозванивались моментально, — прим. ред.), то ли по каким иным причинам. Тем не менее, взять комментарий «окольными путями» у грузинской стороны удалось — у сотрудника грузинской дипмиссии в… Киеве.

«В таких случаях дипломаты стараются утихомирить конфликты, в том числе и посольства. Но вокруг грузинского Гори российские войска стоят до сих пор. Как расценивать заявления о том, что российские войска покинули Грузию? Не понимаю, кого пытаются обманывать. Мы с вами очень далеко от событий, не знаем, что там произошло на самом деле. Но я, как человек, отвоевавший две гражданских войны в 1993 году, знаю, насколько люди могут все преувеличивать. Государевы люди поймут, что проиграли в этой авантюре абсолютно все — и Россия, и Грузия. Абсолютно все, кто участвовал в этой войне, проиграли», — заявлял дипломат, попросивший не публиковать его имени.

По мнению эмоционального дипломата, в ситуации, которая произошла в Южной Осетии, правых нет. Никто не стал победителем. «Пока всеми движут эмоции. Но они пройдут очень скоро. Скоро все поймут, что натворили», — сказал сотрудник дипмиссии и подытожил: «А по-человечески, по-мужски скажу насчет этой войны — все козлы. Абсолютно все, кто это сделал. Мирные люди, да и солдаты не виноваты. Ни с одной из сторон. Они выполняли приказы. А вот кто их отдавал — это козлы. Если это я, сотрудник дипмиссии, вам говорю такое — представьте мое состояние».

Возненавидел земляка

Георгий Асатиани, заслуженный артист РСФСР, актер Государственного молодежного театра Алтая тогда довольно резко высказался о произошедших событиях.

«Я в течение нескольких дней наблюдаю за событиями в Грузии. За них я возненавидел Саакашвили, просто до безобразия противно. Когда он буквально перед началом бомбежки Цхинвали сказал, что все будет хорошо, конфликт окончен, а ночью начались страшные бомбардировки, — это было вероломно. Саакашвили поступил так же, как Гитлер, напавший на нас», — сказал Асатиани altapress.ru.

Гумконвой ночами в горах

В те пять дней связи с Южной Осетии не было. Потому приходилось узнавать о том, как переживают войну мирные жители, от знакомых из совсем другого региона — Беслана (Северная Осетия). Еще не отошедшие от трагедии в бесланской школе, жители города организовали гуманитарную помощь «южным осетинам» и под покровом темноты доставляли ее в районы неподалеку от Цхинвала.

Многие жители обстрелянного города ютились в подвалах… А под звуки залпов в своей квартире лежала парализованная 82-летняя женщина. Рядом с ней остался сын — как мог, успокаивал во время взрывов. Выжило оба.

Президент РФ в отпуске

Алтайский политолог, руководитель «Школы реальной политики», исполнительный секретарь Общественной палаты Алтайского края Константин Емешин высказал свое мнение по поводу войны с Грузией.

«Странно, но эта военная операция почему-то началась в тот период, когда президент Дмитрий Медведев находился в отпуске, а премьер Владимир Путин за границей. Почему об акции грузинских военных по наведению конституционного порядка в Южной Осетии не знало высшее руководство России заранее?.. На мой взгляд — надо требовать от российского руководства любыми средствами остановить войну и вернуть нашу армию на российскую территорию»., — говорил 10 лет назад политик.

План «Медведева — Саркози»

Днём 8 августа президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно.

С 14 августа по 16 августа 2008 года руководителями государств, вовлечённых в военные действия, был подписан план мирного урегулирования грузино-южноосетинского конфликта («План Медведева — Саркози»).

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По данным властей Южной Осетии, в результате нападения грузинской армии погибли более 1,5 тысяч человек, однако Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ документально подтвердил гибель 162 жителей республики.

Следком признал погибшими в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года 67 российских военнослужащих, пишут РИА Новости 8 августа 2018 года.