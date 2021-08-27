Что такое базовый доход и поможет ли он вытащить из нищеты жителей России? За и против

Горячие дискуссии о безусловном базовом доходе (как бы его ни называли) — то есть прямых выплатах государства всем членам общества, независимо от уровня их жизни, — идут в мире уже не один десяток лет. В России тема особенно остро зазвучала в последние месяцы — и не только потому, что ее подняли политики. Доходы россиян продолжают падать, и власти никак не могут это остановить. Altapress.ru изучил все за и против идеи.

Почему возникла идея базового дохода для всех?

Мысль обеспечить каждого члена общества гарантированным доходом — причем независимо от его уровня жизни, социального статуса и возраста — вбросили в массы еще в конце 1970-х. Но не в России — в Дании и Нидерландах.

С тех пор разные страны не раз «обкатывали» ее на практике — и, опять же, не у нас. В России об этом всерьез заговорили только в последние месяцы. Поводом стало многолетнее падение реальных доходов населения. Только в 2020 году, по данным Росстата, они сократились на 2,8% - антирекорд за несколько лет.

И это — притом, что за год до этого правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики. Национальная цель — к 2024 году вдвое сократить уровень бедности — явно не стала ближе, и экономисты все шире обсуждают альтернативы. Среди них — гарантированный доход каждому.

Есть ли в других странах что-нибудь подобное?

Правда, пока ближе всего к идее подошли не экономисты, а политики.

«Мы считаем необходимым прямые выплаты из бюджета по 10 тыс. рублей в месяц каждому гражданину», — заявил, например, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Члены партии «Справедливая Россия-За правду» назвали свой проект немного иначе («справедливый базовый доход») и представили его как часть нового экономического курса, который должно инициировать новое правительство, сформированное вновь избранной Госдумой. Собеседник altapress.ru говорит: опыт в других странах уже есть.

Однако не все уверены, что проект не будет иметь побочных эффектов.

«В чистом виде — так, чтобы это охватывало всю страну, — этого нет нигде, кроме Финляндии. В остальных странах мы это наблюдали, по большей части, лишь в качестве эксперимента: в двух провинциях Канады, в некоторых странах Африки, в отдельных коммунах Франции. И, кстати, везде эти эксперименты завершились так, что к ним больше не возвращались», — прокомментировал экономист Андрей Нечаев (министр экономики РФ в 1992—1993 годы) сайту Znak.com.

Что же именно вызывает споры и сомнения?

Базовый доход для всех — это же плата ни за что , разве это справедливо?

Так, часть экономистов заявляют: неверна сама идея платить всем просто за то, что они живут в этом государстве. «Это предоставление денег ни за что, и это безнравственно», — утверждают они.

«С точки зрения естественной морали, здоровый, работоспособный человек не должен жить за чужой счет. А богатые и сверхбогатые люди не должны получать деньги от государства ни в каком виде», — считает, в частности, Ростислав Капелюшников, зам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.

Сторонники, однако, предлагают рассуждать с учетом российской специфики. Россия обладает богатейшими природными ресурсами, которые — так декларируется — принадлежат всему народу. Но доходы от их продажи распределяются крайне неравномерно.

«Считаю, что гражданин нашей страны, созданной многими поколениями людей, заслужил право получать малую часть этих богатств, как это делается в других богатых природными ресурсами странах. Мы говорим о более справедливом перераспределении природной ренты», — объясняет Людмила Суслова, депутат АКЗС.

Ее мысль продолжает Александр Терентьев: «Безнравственно как раз то неравномерное распределение доходов, какое мы видим сегодня». Что касается богатых, что авторы проекта рассчитывают: такие семьи не будут претендовать на выплаты.

Налоги. Доходы. Pixabay.com

Породит ли это иждивенчество?

И все же самое частое возражение критиков — возможный рост иждивенчества. Они полагают: гарантированный доход мотивирует людей жить на «халяву» и ничего не делать. Примеры такие есть: книга Всемирного банка, посвященная именно этой теме, рассказывают о «серфере из Малибу» — молодого человека, который не работает, а проводит все время на пляже.

«Но реальные эксперименты показали нулевой эффект на постоянную занятость, и небольшой рост временной занятости», — отметил Руслан Емцов, один из авторов книги и руководитель программы Всемирного Банка «Человеческого развития» в Китае, Монголии и Корее.

К тому же в российском проекте речь идет не о тех суммах, на которые можно жить, не работая. «По подсчетам экономистов 10 тыс. рублей покроет только базовые потребности граждан», — говорит Александр Терентьев.

Российский парадокс — в том, что работающие люди, не безработные и не бездельники, не могут обеспечить семьи. Известный экономист Евгений Гонтмахер вообще называет это уникальным явлением — работающие бедные.

И проблема продолжает усугубляться. «Сегодня люди копят по несколько месяцев не на машину или квартиру, а на то, чтобы собрать ребенка в школу», — делится наблюдениями Людмила Суслова.

На выплаты нужны гигантские суммы?

Другие критики утверждают: на подобные выплаты государству нужны астрономические суммы, на финансирование из бюджета такой мощной программы правительство не согласится.

«Бюджет не бесконечен, и даже большинство стран Западной Европы последние годы испытывают довольно серьезные долговые проблемы», — объясняет Андрей Нечаев.

Александр Терентьев объясняет: на выплаты всем нужны действительно огромные средства — 17 трлн рублей. Это вполне сравнимо с бюджетом всей страны: в 2021 году — 18,8 трлн. «Но наша идея — вводить этот механизм поэтапно: например, с 1 января 2022 года ввести справедливый базовый доход сначала для семей с детьми. Затраты будут намного меньше», — говорит политик.

Выбор именно этой категории, в общем, понятен: по данным Роструда, 82% большинство бедных в России — это как раз семьи с детьми. А главное — свой проект политики увязали с новым экономическим курсом, который должно начать правительство, сформированное вновь избранной Госдумой.

Бюджет. Pixabay.com

Каковы источники финансирования таких выплат?

Так или иначе, вопрос, есть ли в стране деньги на эти цели, будет главным — если удастся получить согласие большинства групп общества на ее введение. Знаменитая фраза «денег нет, но вы держитесь», звучит странно для такой богатой природными ресурсами страны, как Россия. Тем не менее деньги в бюджете распределены.

Оксана Синявская, замдиректора института социальной политики НИУ ВШЭ, считает возможным такой вариант: страны, богатые природными ресурсами, могут частично вводить минимальные выплаты за счет распределения фиксированного процента с экспортных доходов. «Нечто похожее уже есть, например, на Аляске», — рассказала она РБК.

Терентьев, однако, называет такие источники как отказ от возмещения НДС экспортерам сырья (ежегодно они получают из бюджета на это около 300 млрд рублей), введение прогрессивного налога на крупные доходы и повышение эффективность госзакупок.

«Из-за завышения цен, отсутствия конкуренции и коррупции на торгах теряется около 6 трлн рублей. Неизрасходованные средства госбюджета ежегодно составляют более 1 трлн. Разговор о справедливом базовом доходе — он не только о борьбе с бедностью. Он об эффективности экономики и управления», — продолжает собеседник altapress.ru.

Повысит ли это эффективность экономики?

Между тем, противники введения базового дохода также опасаются, что экономика не получит стимулов, госдолг будет расти. Андрей Нечаев напоминает: базовый доход, в первую очередь, это бюджетные проблемы, и они будут неизбежны.

«Золотой дождь нефтедолларов больше не льется и в ближайшее время явно литься не будет», — полагает экономист.

Авторы российского проекта на этот аргумент отвечают: введение нового механизма помощи бедным неотделимо от других изменений. По словам Александра Терентьева, страна много лет экспортирует не переработанное сырье: нефть, газ, лес, металлы, почти не развивать его переработку. Целевые вложения в переработку дадут в бюджет намного больше, чем сейчас.

«В Фонде национального благосостояния — более 500 млрд долларов. Говорят: — это подушка безопасности. Но нам нужно развитие, создание новых предприятий, переработка сырья внутри страны и рост доходов — вот это и есть настоящая подушка безопасности», — говорит Терентьев.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Иначе говоря, выплаты справедливого базового дохода остальным россиянам надо вводить по мере роста экономики.

«Получив дополнительные деньги, люди потратят их внутри страны, заплатят за занятие ребенка в спортивной секции, продавцу мяса на рынке, отремонтируют квартиру — словом, деньги по цепочке попадут в экономику и будут ее стимулировать», — считает Людмила Суслова.

Даст ли это свободу или , наоборот , повысит зависимость от государства?

Вообще, идея «каждому члену общества — гарантированный доход от государства» изначально предполагала: граждане получат больше свободы — от нанимателей, от чиновников, от ежедневной рутины. А значит, у них будет и больше свободы на свое здоровье и саморазвитие.

«И все это потенциально снижает затратную нагрузку государства на социальные сферы — на то же самое здравоохранение», — объясняет Андрей Нечаев.

В тех странах, где вводили безусловный доход в ограниченном масштабе, результат был: «У женщин появлялась реальная возможность перейти на неполную занятость, что, может быть, и неплохо: они стали больше внимания уделять своим детям, своим семьям, своему развитию».

И все же сам Нечаев не уверен, что в наших реалиях и при нашем менталитете люди бросятся в саморазвитие. Другие критики опасаются: человек попадет в более серьезную зависимость от государства и чиновников.

Александр Терентьев, однако, возражает: «Сейчас мы имеем худший вариант зависимости: кабала перед банками и микрофинансовыми организациями, в которую попали миллионы россиян».

Идея справедливого базового дохода другая по сути: это выплаты без подтверждающих справок — человек будет иметь право получать деньги просто потому, что он житель нашей страны, от чиновников он зависеть не будет.