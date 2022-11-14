14 ноября
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Политика

Что такое «Рабочая партия Курдистана» и почему ее участников обвиняют в теракте в Турции — разбор altapress.ru

После взрыва на главной туристической улице Стамбула 13 ноября местные власти заподозрили в его организации «Рабочую партию Курдистана». Почему курдские формирования подозревают в террористической деятельности — в разборе altapress.ru.

Объединённые силы Рабочей партии Курдистана и Пешмерги во время борьбы с ИГИЛ в Ираке
Объединённые силы Рабочей партии Курдистана и Пешмерги во время борьбы с ИГИЛ в Ираке
ru.wikipedia.org
1
Кто такие курды?

Курды — крупнейший разделенный народ в мире, у которого нет своего государства. Этот народ проживает в Азии на территории Турции, Сирии, Ирака, Ирана. Историческая область называется Курдистаном. Однако живут они и в других странах, в том числе Германии, Армении, Азербайджане и Афганистане. По разным оценкам, численность курдского народа в мире составляет до 45,6 млн человек.

Курдистан.
Курдистан.
ru.wikipedia.org
2
Что такое «Рабочая партия Курдистана»?

«Рабочая партия Курдистана» — организация, отставивающая политические права курдов в Турции. Она выступает за создание курдской автономии в составе страны. Турция, США, страны ЕС и некоторые другие государства считают ее террористической.

Статус террористической организации у движения сохраняется. При этом РПК объявила мораторий на ведение боевых действий и официально больше не участвует в организованной террористической деятельности, а также не преследует гражданских лиц.

В России партия не числится в списке террористических организаций.

Флаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана
ru.wikipedia.org
3
Какие цели преследуют участники партии?

Движение появилось в 1978 году как левая социалистическая партия. На первом этапе РПК позиционировала себя как часть мирового революционного фронта, сражающегося против империализма. Кроме того, важное место в идеологии курдских революционеров занимала задача формирования курдской национальной государственности.

Единый и независимый Курдистан предполагалось создать из осколков четырех разных государств (Турция, Ирак, Сирия, Иран). Партия отвергала всякие компромиссные варианты в виде автономии, ведя борьбу за полную национальную независимость Курдистана.

Однако в 1995 году партия впервые официально заявила об отказе от стремления по созданию полностью независимого курдского «государства реального социализма». Новой целью организации стало создание демократической автономии в составе Турции.

Бабушка и внучка наблюдают за празднованием Новруза в деревне Бесаран в провинции Курдистан, Иран.
Бабушка и внучка наблюдают за празднованием Новруза в деревне Бесаран в провинции Курдистан, Иран.
ru.wikipedia.org
4
Кто финансирует «Рабочую партию Курдистана»?

У Курдской партии серьезная финансовая основа. Организация контролирует большое количество частных предприятий, чья прибыль идет на продолжение подпольной борьбы.

Кроме того, важным источником финансирования РПК стали пожертвования и взносы от сочувствующих ее деятельности курдов. Как правило, пожертвования идут от курдов, которые живут и работают в странах Персидского залива и Европы.

Спецслужбы Турции и ее союзники по НАТО обвиняют РПК в производстве и продаже наркотиков. По их информации, ежегодный доход партии от продажи наркотических средств может составлять порядка 1,5 млрд долларов.

Важный источник финансирования РПК — продажа сирийской нефти, основные месторождения которой находятся на северо-востоке Сирии. Эти территории в условиях непрекращающейся гражданской войны контролируют силы сирийского филиала «Рабочей партии Курдистана».

Ранее стало известно о трех пострадавших россиянах при взрыве в Стамбуле.

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