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Что такое «Рабочая партия Курдистана»?

«Рабочая партия Курдистана» — организация, отставивающая политические права курдов в Турции. Она выступает за создание курдской автономии в составе страны. Турция, США, страны ЕС и некоторые другие государства считают ее террористической.

Статус террористической организации у движения сохраняется. При этом РПК объявила мораторий на ведение боевых действий и официально больше не участвует в организованной террористической деятельности, а также не преследует гражданских лиц.

В России партия не числится в списке террористических организаций.