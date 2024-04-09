9 апреля
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Политика

День 775-й. Самое важное к утру 9 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Украина сможет войти в состав стран–членов в НАТО только после окончания боевых действий. Об этом заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга.
  • Швейцария намерена провести саммит по обсуждению «мирного плана» Украины 16–17 июня в Люцерне, сообщили источники агентства Bloomberg. По их словам, приглашено от 80 до 100 стран.
  • На данный момент украинское правительство не стремится к вступлению в НАТО. Этот вопрос следует обсуждать только после завершения боевых действий — сейчас Киев нуждается в поставках вооружения, а не в членстве в альянсе. Об этом сообщил украинский посол в Турции Василий Бондарь.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 92,64 рубля. Евро — 100,36 рублей.

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