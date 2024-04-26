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Политика

День 792-й. Самое важное к утру 26 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • И. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает реальной вероятность того, что Украина не сумеет победить Россию. Текущую ситуацию на фронте она назвала тяжелой из-за нехватки боеприпасов у ВСУ. Она также отметила, что Россия сумела «перегрузить» украинскую систему ПВО ракетами и БПЛА, и Украине надо усилить ПВО.
  • Греция не намерена передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или С-300, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. По его словам, причина в том, что эти системы являются важными для защиты воздушного пространства страны.
  • Страны НАТО за последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что у США ушли месяцы на согласование нового пакета помощи Киеву, а Евросоюз не поставил обещанное количество снарядов.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,28 рубля. Евро — 98,85 рублей.

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха».

Politico: Пентагон готовит контракты на $6 млрд на производство оружия Украине.

Белый дом: часть передаваемого Украине оружия доставят из Польши.

Пентагон: военных советников США не будут размещать у линии фронта на Украине.

Песков: РФ расширит «санитарную зону» из-за поставок Украине дальнобойных ракет.

Подполковник ФСИН приговорен к трем годам колонии за уклонение от мобилизации.

Украина отрицает прямые переговоры с Россией по возвращению детей.

Минобороны Литвы пообещало вернуть украинцев призывного возраста на родину.

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