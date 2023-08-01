День 523-й. Самое важное к утру 1 августа

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что переговоры с Киевом о гарантиях безопасности стартуют на «текущей неделе». Он добавил, что эти гарантии не заменят военную помощь, оказываемую США Украине. Также Миллер подтвердил, что официальные представители США примут участие в мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии, на который не приглашена Россия. Свое участие в нем анонсировала также Бразилия. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не готова участвовать в переговорах по Украине без России.