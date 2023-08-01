1 августа
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Политика

День 523-й. Самое важное к утру 1 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что переговоры с Киевом о гарантиях безопасности стартуют на «текущей неделе». Он добавил, что эти гарантии не заменят военную помощь, оказываемую США Украине. Также Миллер подтвердил, что официальные представители США примут участие в мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии, на который не приглашена Россия. Свое участие в нем анонсировала также Бразилия. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не готова участвовать в переговорах по Украине без России.

  • Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища более чем на 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. По данным биржи ICE, цены на газ в Европе снижаются на 1,9%, до $300 за тыс кубометров. Между тем, президент РФ Владимир Путин смягчил нормы валютного контроля. Своим указом он разрешил компаниям, продающим товары за рубеж в рамках межправительственных соглашений, оставлять валютную выручку на счетах зарубежных банков. По этим соглашениям, в частности, идут поставки в Китай и Турцию.

  • Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих ответственность за нарушения правил призыва, в частности, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составит 30 тыс. рублей. Кроме того, глава государства подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Евро. Валюта.
Евро. Валюта.
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Курс доллара на открытии Московской биржи вырос на 0,61%, достигнув 92,27 руб./$. Он превысил отметку в 92 руб. впервые с 7 июля. Евро растет на 0,62%, до 101,55 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,66%, до 12,89 рублей;

Крупнейший банк Швейцарии UBS намерен избавиться от 50-75% российских клиентов поглощенного им банка Credit Suisse, пишет газета Blick со ссылкой на источники. В UBS эти сообщения не комментируют;

Глава Минфина РФ Антон Силуанов утверждает, что некоторые владельцы иностранных компаний готовы заплатить налог в размере 15% при уходе с российского рынка. По закону минимальный взнос составляет 10%;

Издержки Heineken от обесценения активов в РФ составили €201 млн;

Немецкая машиностроительная компания, крупный производитель сельскохозяйственной техники Claas, несмотря на прекращение действия зерновой сделки, продолжает поставлять в Россию комбайны;

Ingka Holding продала 100% доли «Бизнес парк Химки», где располагался центральный офис ИКЕА в России, компании «КЛС-Химки»;

Из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин;

Insider Moldova сообщает, что президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский ведут переговоры о возможной роли Приднестровья в российско-украинском конфликте;

Парламент Молдавии одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней с 3 августа из-за ситуации на Украине, сообщил спикер Игорь Гросу;

Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рената Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины;

На Украине музей истории Второй мировой войны переименуют в музей войны за независимость;

Киев договорился с Загребом об использовании хорватских портов для экспорта зерна.

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