День 535-й. Самое важное к утру 13 августа

Минобороны сообщило о сбитой на подлете к Крымскому мосту ракете С-200. По данным ведомства, мост повреждений не получил.

Дто этого над Крымским мостом сбили еще две ракеты, движение по мосту перекрыли.Советник главы республики Олег Крючков заявил, что спецслужбы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение возобновится в ближайшее время.