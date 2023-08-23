День 545-й. Самое важное к утру 23 августа

Главные новости
- Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. На первом этапе планируется разблокировать счета на примерно 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам. Министр добавил, что на сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб., передает «Коммерсантъ».
- В Афинах завершился саммит государств Западных Балкан, Украины и Молдавии. По его итогам президент Сербии Александар Вучич заявил, что выступил против двух важных тезисов итоговой декларации, обостряющих тему украинского конфликта, как неприемлемых для Сербии. Ранее «РИА Новости» сообщало, что Вучич настоял на удалении из документа положения о призыве к введению санкций против России.
- Евросоюз выделил Украине новые €1,5 млрд, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что в этом году и после «будет больше». Франция предоставила Украине всю пробную партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP, их поставки продолжатся, заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.
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Президент России Владимир Путин указом освободил генерала армии Сергея Суровикина от должности главнокомандующего Воздушно-космических сил, сообщил РБК со ссылкой на источники;
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Россию, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит зерновую сделку, передают СМИ со ссылкой на источники в администрации Эрдогана;
Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве призвало верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка осудить действия киевских властей против священнослужителей и паствы УПЦ;
Администрация Соединенных Штатов не считает, что украинский конфликт зашел в тупик, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
Болгария готовится в конце сентября-начале октября начать передачу Украине советского бронированного транспорта. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев;
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок Украине ракет Taurus дальностью более 500 км. Она заявила, что ФРГ понимает необходимость отправки вооружения для преодоления российских минный полей;
Дания начала обучение восьми украинских пилотов на F-16;
Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые, якобы, могут помочь Киеву захватить Крым, сообщает журнал Forbes;
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что с 2014 года более 1 млн украинцев приняли участие в боевых действиях;
Российский вице-премьер Юрий Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в России на фоне возникших международных противоречий;
Польша готова продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус;
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Молдавии Майей Санду, альтернативные маршруты зернового экспорта.