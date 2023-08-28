День 550-й. Самое важное к утру 28 августа

Главные новости
-
Румыния участвует в подготовке украинских пилотов к управлению истребителями F-16 и намерена в ближайшее время получить все необходимые документы, разрешающие вести обучение на румынской территории. Кроме того, Румыния в течение двух месяцев удвоит объемы транзита украинского зерна через свою территорию, независимо от действий России. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью The Financial Times.
- Сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков, принятых сообществом после начала специальной военной операции на Украине, передает "Коммерсантъ". Ранее он осудил действия России. С 2014 года Волож проживает в Израиле. Пока что отмены санкций удалось добиться лишь одному российскому бизнесмену - Олегу Тинькову.
-
Сумма денежных обязательств российского подразделения Google перед российскими кредиторами составляет около 20,2 млрд рублей, сообщает ТАСС. Кредиторы намерены потребовать банкротства российского офиса Google. В первом их собрании приняли участие представители девяти структур, включая ФНС и «2ГИС». Сумма их требований составляет 97,2% от общей. Всего требования к Google предъявили более тысячи российских компаний. Большая часть из них связана с неоказанием услуг по размещению рекламы.
Одной строкой
Личности всех погибших в катастрофе бизнес-джета под Тверью установлены, среди них основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает СКР;
За сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 140 боеприпасов и сбросили несколько взрывных устройств с БПЛА, в результате один человек погиб, шестеро пострадали, повреждены около 50 домов;
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, на нескольких этажах выбиты стекла;
Шесть населенных пунктов в Новокаховском городском округе Херсонской области были обесточены в результате артиллерийских ударов ВСУ;
Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в воскресенье, 27 августа, 41,5 млн куб. м;
Грузовое судно покинуло порт Одессы и через временный коридор направилось в болгарский порт Варна, это второй случай после прекращения зерновой сделки в июле;
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет на время действия военного положения приравнять коррупцию к госизмене;
Украина ожидает новых пакетов военной помощи в сентябре;
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что выборы на Украине могут пройти только после окончания боевых действий;
Российский истребитель Су-30 поднимался в воздух для сопровождения дрона-разведчика США над Черным морем;
Родственники украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, устроили в центре Киева акцию протеста с требованием включить их близких в списки для обмена;
Суд оставил в силе приговор контрактнику Даниле Чурюмову, осужденному на пять с половиной лет за дезертирство.