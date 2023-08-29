День 551-й. Самое важное к утру 29 августа

Главные новости
- На следующем саммите Евросоюза будет обсуждаться вопрос вступления в него Украины и Молдавии, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что в расширении союза помогут страны Западных Балкан, а также, возможно, Босния и Герцеговина и Грузия. По его словам, ЕС должен быть готов к приему новых членов к 2030 году. Первое заседание по вопросу расширения Евросоюза пройдет в испанской Гранаде в начале октября. В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран.
- Страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Над юго-западным районом Черного моря были замечены два беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Им на встречу направили два истребителя из состава дежурных сил ПВО, после чего дроны покинули место проведения воздушной разведки. Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.
- Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана скоро состоится, но есть договоренности по объявлению дат, которых придерживаются обе стороны. Договоренностей об участии Катара в зерновой сделке пока нет, дискуссии продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Партия Эрдогана подтвердила, что он планирует посетить Россию на следующей неделе, передает "Коммерсантъ".
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Российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная;
Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска удалить группу «Вагнер» с территории Белоруссии;
Одной из новых тем учений ОДКБ в Белоруссии будет применение беспилотников и противодействие им, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров;
Два украинских разведывательных БПЛА сбиты силами ПВО на севере и на западе Крыма;
Около 35-40% беспилотников, запускаемых Украиной, долетают до цели, пишет The Economist со ссылкой на источник. По информации издания, операторы дронов часто получают разведданные от западных партнеров;
США рассматривают возможность поставить Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения;
Нехватка квалифицированных переводчиков стала самой большой проблемой для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС, утверждает The Financial Times;
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен высказалась за ужесточение системы предоставления вида на жительство гражданам России;
Экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством;
Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, поскольку убеждена, что конфликт не может быть разрешен военным путем, заявила президент Венгрии Каталин Новак;
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть лишь прекращением огня, подтверждающим фактическое положение дел, это означало бы подготовку к новой войне;
После окончания боевых действий ЕС может создать военную миссию на Украине для продолжения обучения украинских военнослужащих, заявил глава военного комитета ЕС Роберт Бригер в интервью Die Welt.