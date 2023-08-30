День 512-й. Самое важное к утру 30 августа

Главные новости
- Мосгорсуд оставил под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Ему не помогли ни представленные суду госнаграды, ни многочисленные благодарности, в том числе от руководства ФСБ. Игорь Гиркин настоял на том, чтобы участвовать в заседании суда апелляционной инстанции лично, а не с помощью ВКС, однако караулившие обвиняемого спецназовцы все равно допустили к нему только адвокатов.
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Топ-менеджмент национального украинского оператора системы передачи электроэнергии компании «Укрэнерго» необоснованно растратил более $18 млн. Об этом говорится в результатах аудита «Укрэнерго», проведенного Государственной аудиторской службой Украины. Между тем, цена газа в Европе превысила $430/тыс. куб. м, заявка «Газпрома» по Украине составляет 42,4 млн куб. м, передает "Коммерсантъ".
- Переговоры по гарантиям безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, пишет The Wall Street Journal. США испытывают трудности при выработке этих гарантий, поскольку действующая администрация президента Джозефа Байдена не может гарантировать, что при смене власти в Белом доме эти обязательства будут соблюдаться.
Одной строкой
Украина при содействии США разработала новые виды наземных дронов, их планируется ввести в действие в ближайшие недели;
Швейцария передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования;
Власти Украины планируют организовать производство или закупить в этом году до 200 тыс. беспилотников разных моделей;
Израиль продлил до конца текущего года действие программы по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам;
Франция работает над двусторонним соглашением с Украиной по гарантиям безопасности, в него войдут военный и гуманитарный аспекты;
В парламенте Грузии зарегистрирован представленный оппозицией законопроект, который ограничивает до конца 2024 года выдачу инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам России;
Прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в нарушении санкций ЕС. Вальдемара В. обвиняют в поставках электронных компонентов для российского производителя военной техники, в том числе беспилотников «Орлан»;
В Чехии начали расследование в отношении Райффайзенбанка из-за его работы в России;
Президент Украины Владимир Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение в условиях военного положения, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк;
Украина из-за рекордного потребления электроэнергии попросила аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии;
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев не поддерживает предложение депутата-коммуниста Михаила Матвеева лишать уклонистов приобретенного российского гражданства;
Навязывание бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны части жителей Украины, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.