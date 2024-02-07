День 713-й. Самое важное к утру 7 февраля

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Палата представителей США выступила против помощи Израилю без Украины.

Замначальника Генштаба РФ заявил, что ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют российские ВС.

Замначальника Генштаба ВС РФ сообщил о доработке более 300 образцов оружия с учетом СВО.

В Венгрии считают, что Европа оказалась на коленях из-за позиции США по Украине.

Небензя: трагедии как в Лисичанске происходили бы ежедневно, если бы РФ не начала СВО.

Экс-премьер Украины заявил, что Залужного еще не уволили, так как в Киеве ждут решения США.

Более 4,8 тыс. жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года.