День 713-й. Самое важное к утру 7 февраля

Главные новости
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Омбудсмен Украины призвал нардепов принять в первом чтении законопроект о мобилизации. Дмитрий Лубинец ранее утверждал, что документ противоречит конституции.
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В Белом доме не стали строить гипотезы касательно альтернативных вариантов помощи Украине. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер отметила, что "нельзя играть в политические игры в этом вопросе".
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В Генштабе РФ сообщили, что с начала СВО было изучено более 100 образцов трофейного оружия. Специалисты проводят оценку тактико-технических характеристик вооружения, рассказал замначальника Генштаба Василий Трушин.
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Доллар — 91,22 рубля. Евро — 98,00 рублей.
Палата представителей США выступила против помощи Израилю без Украины.
Замначальника Генштаба РФ заявил, что ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют российские ВС.
Замначальника Генштаба ВС РФ сообщил о доработке более 300 образцов оружия с учетом СВО.
В Венгрии считают, что Европа оказалась на коленях из-за позиции США по Украине.
Небензя: трагедии как в Лисичанске происходили бы ежедневно, если бы РФ не начала СВО.
Экс-премьер Украины заявил, что Залужного еще не уволили, так как в Киеве ждут решения США.
Более 4,8 тыс. жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года.
Омбудсмен Украины призвал нардепов принять в первом чтении законопроект о мобилизации.
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