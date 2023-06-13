День 474-й. Самое важное к утру 13 июня

Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет 5-10 лет, уверен экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини;

Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИД Андрей Мельник;

Украинские войска в Запорожье потеряли «десятки» солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в ВСУ;

Американский производитель вооружений Raytheon планирует передать Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2024 года;

Дания поставит Украине боеприпасы на $36 млн, сообщает украинское агентство УНИАН;

Украина и Евросоюз подписали рабочий план в сфере энергетики на 2023 год;

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Украину, где встретится с ее президентом Владимиром Зеленским;

Делегация общественников из стран НАТО, в том числе Чехии и Германии, посетила Запорожскую область;

Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы;

В Норвегии объявили бойкот производителю Alpen Gold из-за отказа покидать Россию;

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске;