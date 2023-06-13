13 июня
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Политика

День 474-й. Самое важное к утру 13 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Мирные переговоры по ситуации на Украине будут возможными только после выборов президента США, их итогов ожидает российский лидер Владимир Путин, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанского радио Onda Cero. По мнению Борреля, если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, обстановка на Украине сложилась бы совсем по-другому, передает РБК.

  • Многонациональные силы НАТО проводят крупнейшие по числу участвующих стран учения Air Defender 23, предполагающие развертывание военно-воздушных сил западных союзников в Европе. В проходящих под руководством Германии маневрах примут участие около 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 стран НАТО и их партнеров. Несмотря на то что по официальной версии учения носят оборонительный характер, в руководстве альянса называют Air Defender 23 проверкой готовности НАТО к прямому столкновению с Россией на европейском театре военных действий в условиях все большей непредсказуемости дальнейшего хода украинского конфликта.

  • Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек опасается, что Германии придется существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, срок действия которого истекает в конце следующего года, передает «Коммерсантъ». Европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишков газа в хранилищах на Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском, вмещающем до 17 млрд куб. м топлива. По данным Bloomberg, это связано с тем, что хранилища в Европе могут быть заполнены в ближайшие месяцы.
НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Одной строкой

Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет 5-10 лет, уверен экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини;

Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИД Андрей Мельник;

Украинские войска в Запорожье потеряли «десятки» солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в ВСУ;

Американский производитель вооружений Raytheon планирует передать Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2024 года;

Дания поставит Украине боеприпасы на $36 млн, сообщает украинское агентство УНИАН;

Украина и Евросоюз подписали рабочий план в сфере энергетики на 2023 год;

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Украину, где встретится с ее президентом Владимиром Зеленским;

Делегация общественников из стран НАТО, в том числе Чехии и Германии, посетила Запорожскую область;

Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы;

В Норвегии объявили бойкот производителю Alpen Gold из-за отказа покидать Россию;

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске;

Российские спасатели после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области 7,1 тыс. человек. Госпитализированы еще три человека.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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