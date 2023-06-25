День 486-й. Самое важное к утру 25 июня

Минобороны России сообщило об ударе оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» и «Днепр», все назначенные объекты поражены;

В ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в Хмельницкой области уничтожен склад с ракетами Storm Shadow;

Минобороны России сообщает, что попытки ВСУ наступать на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях успеха не имели, атаки были отражены;

Латвия прекратила выдачу россиянам всех типов виз, заявил президент республики Эдгар Ринкевич, однако пресс-секретарь страны сообщал, что гуманитарные визы продолжат выдавать по прежним принципам;

Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения;

Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России, а также выразил поддержку верховенству закона в стране;

Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени;

Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта о службе в Вооруженных силах;

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера Ираклия Гарибашвили созвать заседание Совбеза ужесточить контроль на границе и пересмотреть визовый режим для граждан России, а также чтобы обсудить Абхазию и Южную Осетию;

Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Британии, сообщил Белый дом;

Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, ЧВК «Вагнер» вернется в полевые лагеря, а Пригожин уедет в Белоруссию. Ситуация с мятежом никак не повлияет на ход СВО — Песков.