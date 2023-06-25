День 486-й. Самое важное к утру 25 июня

Главные новости
- ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после того, как Евгений Пригожин пообещал «разобраться» с Минобороны, для чего, как он заявил, задействовал 25 тыс. человек. Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов.
- В нескольких регионах России ввели режим КТО - особый правовой режим в России, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Путин обратился к россиянам и подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.
- В результате переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения бойцов ЧВК на территории России и деэскалации напряжения. Пригожин подтвердил достижение договоренности и заявил об уходе своих колонн обратно в полевые лагеря согласно плану.
Важное — одной строкой
Минобороны России сообщило об ударе оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» и «Днепр», все назначенные объекты поражены;
В ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в Хмельницкой области уничтожен склад с ракетами Storm Shadow;
Минобороны России сообщает, что попытки ВСУ наступать на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях успеха не имели, атаки были отражены;
Латвия прекратила выдачу россиянам всех типов виз, заявил президент республики Эдгар Ринкевич, однако пресс-секретарь страны сообщал, что гуманитарные визы продолжат выдавать по прежним принципам;
Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения;
Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России, а также выразил поддержку верховенству закона в стране;
Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени;
Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта о службе в Вооруженных силах;
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера Ираклия Гарибашвили созвать заседание Совбеза ужесточить контроль на границе и пересмотреть визовый режим для граждан России, а также чтобы обсудить Абхазию и Южную Осетию;
Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Британии, сообщил Белый дом;
Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, ЧВК «Вагнер» вернется в полевые лагеря, а Пригожин уедет в Белоруссию. Ситуация с мятежом никак не повлияет на ход СВО — Песков.
Нельзя точно сказать, когда будет снят режим КТО. Будут все предпосылки для отмены указа президента — Песков.
Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.