25 июня
﻿
Политика

День 486-й. Самое важное к утру 25 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после того, как Евгений Пригожин пообещал «разобраться» с Минобороны, для чего, как он заявил, задействовал 25 тыс. человек. Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов.
  • В нескольких регионах России ввели режим КТО - особый правовой режим в России, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Путин обратился к россиянам и подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.
  • В результате переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения бойцов ЧВК на территории России и деэскалации напряжения. Пригожин подтвердил достижение договоренности и заявил об уходе своих колонн обратно в полевые лагеря согласно плану.

Важное — одной строкой

Минобороны России сообщило об ударе оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» и «Днепр», все назначенные объекты поражены;

В ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в Хмельницкой области уничтожен склад с ракетами Storm Shadow;

Минобороны России сообщает, что попытки ВСУ наступать на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях успеха не имели, атаки были отражены;

Латвия прекратила выдачу россиянам всех типов виз, заявил президент республики Эдгар Ринкевич, однако пресс-секретарь страны сообщал, что гуманитарные визы продолжат выдавать по прежним принципам;

Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения;

Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России, а также выразил поддержку верховенству закона в стране;

Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени;

Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта о службе в Вооруженных силах;

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера Ираклия Гарибашвили созвать заседание Совбеза ужесточить контроль на границе и пересмотреть визовый режим для граждан России, а также чтобы обсудить Абхазию и Южную Осетию;

Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Британии, сообщил Белый дом;

Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, ЧВК «Вагнер» вернется в полевые лагеря, а Пригожин уедет в Белоруссию. Ситуация с мятежом никак не повлияет на ход СВО — Песков.

Нельзя точно сказать, когда будет снят режим КТО. Будут все предпосылки для отмены указа президента — Песков.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость