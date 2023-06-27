День 488-й. Самое важное к утру 27 июня

Минкульт Украины отрицает планы вывезти мощи из Киево-Печерской лавры в Европу.

Правительство Германии вместе с оборонным концерном Rheinmetall готовит долгосрочный контракт о поставке Украине артиллерийских боеприпасов, сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Бундестаге.

ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд.

Переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине могут состояться в июле, передает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто убежден, что Европа приближается к катастрофе, потому что там не утихает военный психоз.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о готовности 15 стран поддержать ее вступление в НАТО.

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 48.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения военной операции.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставленные Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow значительно повлияли на ход военного конфликта с Россией.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения об укреплении вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра под Антоновским мостом не соответствуют действительности.

В Омске за поджог на железной дороге арестован диверсант.

ВВС Дании на два года раньше заменят F-16 на F-35 для передачи истребителей Украине.

Власти Ростовской области выплатят по 100 тыс. рублей контрактникам и добровольцам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон «был очень расстроен нарративом о двойных стандартах», который присутствует в ряде стран. По его словам, многие мировые лидеры упрекают Запад, что у него есть миллиарды для Украины, но деньги на помощь бедным странам приходится искать годами.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Владимиру Путину и заявил о полной поддержке действий российского руководства 24 июня.

США считают преждевременным оценивать, какое влияние последние события вокруг ЧВК «Вагнер» окажут на ход российской спецоперации на Украине — официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

ЕС разработает стратегию на случай возникновения «политической нестабильности в России» — Боррель.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «в результате интриг» компания должна была прекратить существование с 1 июля, целью выступления было спасти ЧВК.

Единственный вывод, который может сделать ЕС из событий в России, — это необходимость удвоить поставки оружия Украине — верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Боррель.

Организаторы Уимблдонского турнира потребовали от теннисистов из России и Белоруссии доказательств разрыва спонсорских контрактов с компаниями из санкционных списков.

Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, позиция Берлина в этом вопросе не изменилась — министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Правительство Швеции представило Украине новый пакет гуманитарной помощи общей стоимостью 380 млн крон ($35,5 млн).

Венгрия намерена блокировать выделение Украине военной помощи на €500 млн из Европейского фонда мира до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ в связи с попыткой мятежа в стране — официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты до конца года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит евроинтеграцию Украины, пока нацменьшинству в Закарпатье не вернут права.

Центры ЧВК «Вагнер» в Новосибирске и Тюмени возобновили работу.

Согласно принятым Госдумой законам, ЧВК больше не смогут заключать контракты с теми, кто находится под приговором, контракты заключаются только с Минобороны — председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Запад не намерен вмешиваться в ситуацию в России в свете попытки мятежа, заявил глава МИД Германии.

В Москве, Московской области и Воронежской области отменен режим КТО.