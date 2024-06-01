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Политика

День 828-й. Самое важное к утру 1 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Российские военные стали оборонять Крымский мост тщательнее, чем раньше, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

  • Путин заявил о важности воссоединения детей со своими семьями. Детский омбудсмен Львова-Белова отчиталась, что на Украину вернули 70 детей, а шестеро детей вернулись в Россию.

  • Уголовное дело на Зыгаря о фейках о российской армии поступило в суд.

  • Польское PAP дважды опубликовало и аннулировало сообщение о мобилизации с 1 июля.

  • Турция не хочет, чтобы НАТО стало частью конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

  • Власти страны видят в отправке военных инструкторов логичный шаг и, одновременно, нарушение табу, рассказал собеседник WSJ. Первая партия специалистов уже направилась из Франции на Украину, сообщал украинский нардеп Гончаренко.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях.

Расширение НАТО не было причиной начала военной операции России на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Международный валютный фонд (МВФ) примет окончательное решение о новом транше для Украины в размере 2,2 млрд долларов в ближайшие недели.

Доллар — 90,19 рубля, Евро — 97,79 рубля.

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