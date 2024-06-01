День 828-й. Самое важное к утру 1 июня

Российские военные стали оборонять Крымский мост тщательнее, чем раньше, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

Путин заявил о важности воссоединения детей со своими семьями. Детский омбудсмен Львова-Белова отчиталась, что на Украину вернули 70 детей, а шестеро детей вернулись в Россию.

Уголовное дело на Зыгаря о фейках о российской армии поступило в суд.

Польское PAP дважды опубликовало и аннулировало сообщение о мобилизации с 1 июля.

Турция не хочет, чтобы НАТО стало частью конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.