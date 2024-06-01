День 828-й. Самое важное к утру 1 июня

Главные новости
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Российские военные стали оборонять Крымский мост тщательнее, чем раньше, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).
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Путин заявил о важности воссоединения детей со своими семьями. Детский омбудсмен Львова-Белова отчиталась, что на Украину вернули 70 детей, а шестеро детей вернулись в Россию.
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Уголовное дело на Зыгаря о фейках о российской армии поступило в суд.
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Польское PAP дважды опубликовало и аннулировало сообщение о мобилизации с 1 июля.
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Турция не хочет, чтобы НАТО стало частью конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
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Власти страны видят в отправке военных инструкторов логичный шаг и, одновременно, нарушение табу, рассказал собеседник WSJ. Первая партия специалистов уже направилась из Франции на Украину, сообщал украинский нардеп Гончаренко.
Одной строкой
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях.
Расширение НАТО не было причиной начала военной операции России на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Международный валютный фонд (МВФ) примет окончательное решение о новом транше для Украины в размере 2,2 млрд долларов в ближайшие недели.
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