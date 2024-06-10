Президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время героев» для бывших и действующих военнослужащих, сообщил телеведущий «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Истребители Mirage 2000–5, обещанные Францией Украине, идеальны для ВСУ, но не в нынешних условиях, говорят эксперты BI.

В Воронежской области действует режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

В горах на границе Румынии и Украины обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в Telegram-канале.