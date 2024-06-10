10 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 837-й. Самое важное к утру 10 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время героев» для бывших и действующих военнослужащих, сообщил телеведущий «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

  • Истребители Mirage 2000–5, обещанные Францией Украине, идеальны для ВСУ, но не в нынешних условиях, говорят эксперты BI.

  • В Воронежской области действует режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

  • В горах на границе Румынии и Украины обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в Telegram-канале.

  • Украина уже воспользовалась снятием ограничений на применение американского оружия, заявили в Белом доме. ВСУ запустили ракеты HIMARS по Белгородской области.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий.

В Финляндии рассказали о поставках Украине новейшего вооружения.

Sky News сообщил о первом ударе самолета ВСУ по территории России.

Село Рыжевка в Сумской области удалось занять за три дня, заявил Кадыров.

Доллар — 89,35 рубля, Евро — 96,57 рубля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость