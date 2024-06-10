Главные новости
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Президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время героев» для бывших и действующих военнослужащих, сообщил телеведущий «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
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Истребители Mirage 2000–5, обещанные Францией Украине, идеальны для ВСУ, но не в нынешних условиях, говорят эксперты BI.
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В Воронежской области действует режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
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В горах на границе Румынии и Украины обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в Telegram-канале.
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Украина уже воспользовалась снятием ограничений на применение американского оружия, заявили в Белом доме. ВСУ запустили ракеты HIMARS по Белгородской области.
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Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий.
В Финляндии рассказали о поставках Украине новейшего вооружения.
Sky News сообщил о первом ударе самолета ВСУ по территории России.
Село Рыжевка в Сумской области удалось занять за три дня, заявил Кадыров.
Доллар — 89,35 рубля, Евро — 96,57 рубля.
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