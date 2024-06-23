23 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 850-й. Самое важное к утру 23 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Истребители вооруженных сил Польши и самолеты союзных стран поднимались в небо в ночь на 22 июня, сообщило Оперативное командование ВС республики. Утверждается, что причиной стала усиленная активность дальней авиации России.
  • Украина не планирует «затягивать» с проведением второго саммита по урегулированию конфликта с Россией, заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква. Ожидается, что мероприятие состоится до конца года в одной из стран Глобального Юга.
  • США разрешили Украине использовать свое оружие вглубь российских территорий на 100 км, сообщили источники The Washington Post в Киеве. В связи с этим под удары не попадают ключевые российские аэродромы, утверждает газета. В Вашингтоне отрицают наличие такого ограничения и заявляют, что Киеву разрешено использовать американское оружие для ударов по территории РФ, с которой ведется наступление.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,15 рублей. Евро — 94,25 рубля.

Глава энергокомпании: зимой на Украине возможны отключения света более 20 часов.

FT: Сербия продала Западу оружия на €800 млн, оно могло быть передано Украине.

Над Брянской областью сбили еще 11 беспилотников, за ночь — 23.

Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из Европы.

ЗАЭС сообщила о нарушении работы объектов после повреждения подстанции.

В ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Книжный фестиваль на траве
Семейный пикник
Пешеходная экскурсия по Барнаулу
Открывай новые места
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость