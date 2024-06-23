День 850-й. Самое важное к утру 23 июня

Главные новости
- Истребители вооруженных сил Польши и самолеты союзных стран поднимались в небо в ночь на 22 июня, сообщило Оперативное командование ВС республики. Утверждается, что причиной стала усиленная активность дальней авиации России.
- Украина не планирует «затягивать» с проведением второго саммита по урегулированию конфликта с Россией, заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква. Ожидается, что мероприятие состоится до конца года в одной из стран Глобального Юга.
- США разрешили Украине использовать свое оружие вглубь российских территорий на 100 км, сообщили источники The Washington Post в Киеве. В связи с этим под удары не попадают ключевые российские аэродромы, утверждает газета. В Вашингтоне отрицают наличие такого ограничения и заявляют, что Киеву разрешено использовать американское оружие для ударов по территории РФ, с которой ведется наступление.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 88,15 рублей. Евро — 94,25 рубля.
Глава энергокомпании: зимой на Украине возможны отключения света более 20 часов.
FT: Сербия продала Западу оружия на €800 млн, оно могло быть передано Украине.
Над Брянской областью сбили еще 11 беспилотников, за ночь — 23.
Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из Европы.
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В ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже.
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