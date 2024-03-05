День 740-й. Самое важное к утру 5 марта

Главные новости
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В группировке "Восток" заявили об уничтожении группы усиления ВСУ в районе Водяного. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев добавил, что также была пресечена попытка противника провести ротацию военнослужащих в районе Урожайного.
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Трамп заявил, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным. Также бывший американский президент подчеркнул, что конфликта на Украине никогда бы не было, если бы президентом страны был он.
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Мэр Киева считает ошибкой отставку Залужного. Виталий Кличко отметил, что бывший главком ассоциируется у украинцев с образом "самого главного защитника".
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Доллар — 91,25, евро — 99,18.
Telegraph: в Британии "очень серьезно" отнеслись к утечке переговоров офицеров Бундесвера.
Bloomberg: скандал в ФРГ возродил конфликт между Берлином и союзниками о поставках Киеву.
В МО РФ рассказали о командире штурмовой группы, захватившей опорный пункт ВСУ.
СК установит причастных к обстрелу Брянской области со стороны ВСУ.
Житель Донецка получил ранение при подрыве на мине "Лепесток".
Бывший сотрудник Пентагона считает, что американцы могут эвакуировать Зеленского из Киева.
В Литве заявили, что присоединятся к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины.
В Британии заявили, что закупят за рубежом артиллерийские боеприпасы для Украины.
Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине.
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