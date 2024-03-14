День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

Главные новости
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время заседания парламента отказалась гарантировать депутатам Консервативной народной партии (EKRE), что войска страны не будут вмешиваться в российско-украинский конфликт.
- Россия не будет участвовать в мирной конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Одна из причин, по ее словам,— обсуждение на мероприятии «ультимативной» формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил район вблизи активных боевых действий, где существует угроза продвижения ВС РФ. По его словам, обстановка на восточном направлении остается сложной.
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Доллар — 91,37 рублей. Евро — 99,99 рублей.
В Верховную раду внесли проект об УДО для подписавших контракт с ВСУ заключенных.
Шольц назвал безответственной передачу Taurus Украине без немецких наводчиков.
WSJ: Пентагон рассматривает поставку Киеву более дальнобойных ракет ATACMS.
Сальдо сообщил о высадке российских военных на правый берег Днепра.
В районе под Воронежем школы перевели на дистант после атак БПЛА.
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе.
Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии.
Зеленский пообещал России «ответные потери» после взрывов в Кривом Роге.
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