День 757-й. Самое важное к утру 22 марта

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МО РФ рассказало о работе расчета ЗРК "Тор" на авдеевском направлении.

МО РФ рассказало о поражении опорника ВСУ на южнодонецком направлении.

Главная оппозиционная партия Греции раскритиковала политику Мицотакиса по Украине.

ЕС надеется уже к 1 июля перевести €1 млрд от активов РФ на оружие Украине.

Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ.

Украина намерена получить от других стран снаряды по ранее объявленной Чехией схеме.

Bloomberg: Германия выделит €300 млн для закупки боеприпасов для Украины.