День 757-й. Самое важное к утру 22 марта

Главные новости
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Лидер демократов в Палате представителей США допустил альтернативы проекту помощи Украине. Хаким Джеффрис также призвал спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонса вынести на голосование предложенный Сенатом двухпартийный законопроект, иначе "прогресс будет утерян".
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Инспектор Бундесвера считает невозможной заморозку конфликта на Украине. Карстен Бройер убежден, что конфликт разрешится путем переговоров.
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Руководство МВФ одобрило выделение Украине транша в размере $880 млн. Совет исполнительных директоров фонда завершил рассмотрение достигнутых ранее между организацией и Киевом рабочих договоренностей.
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Доллар — 92,06 рубля. Евро — 100,09 рублей.
МО РФ рассказало о работе расчета ЗРК "Тор" на авдеевском направлении.
МО РФ рассказало о поражении опорника ВСУ на южнодонецком направлении.
Главная оппозиционная партия Греции раскритиковала политику Мицотакиса по Украине.
ЕС надеется уже к 1 июля перевести €1 млрд от активов РФ на оружие Украине.
Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ.
Украина намерена получить от других стран снаряды по ранее объявленной Чехией схеме.
Bloomberg: Германия выделит €300 млн для закупки боеприпасов для Украины.
Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления КНР и Франции.
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