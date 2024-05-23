День 819-й. Самое важное к утру 23 мая

Главные новости
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Минобороны сообщило о занятии Клещеевки (к югу от Артемовска). Этот населенный пункт был занят российскими подразделениями весной прошлого года, однако в ходе контрнаступления ВСУ вернули контроль над селом.
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.В Кремле назвали экспроприацией решение ЕС передать Украине доходы от замороженных активов российского ЦБ, передает корреспондент РБК. «И, конечно, мы будем внимательно отслеживать, продолжается процесс оценки последствий и ответа», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что при посредничестве Катара Украине переданы шесть детей, которые воссоединились там с родственниками.
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Липецкие власти рассказали, как действовать при угрозе дронов на экзамене.
Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев.
Президент Румынии пообещал не отправлять военных на Украину.
Доллар — 90,19 рублей. Евро — 97,9 рублей.
Белый дом признал отсутствие данных о поставках Китаем вооружений России.
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