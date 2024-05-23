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Политика

День 819-й. Самое важное к утру 23 мая

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минобороны сообщило о занятии Клещеевки (к югу от Артемовска). Этот населенный пункт был занят российскими подразделениями весной прошлого года, однако в ходе контрнаступления ВСУ вернули контроль над селом.

  • .В Кремле назвали экспроприацией решение ЕС передать Украине доходы от замороженных активов российского ЦБ, передает корреспондент РБК. «И, конечно, мы будем внимательно отслеживать, продолжается процесс оценки последствий и ответа», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что при посредничестве Катара Украине переданы шесть детей, которые воссоединились там с родственниками.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Липецкие власти рассказали, как действовать при угрозе дронов на экзамене.

Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев.

Президент Румынии пообещал не отправлять военных на Украину.

Доллар — 90,19 рублей. Евро — 97,9 рублей.

Белый дом признал отсутствие данных о поставках Китаем вооружений России.

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