День 819-й. Самое важное к утру 23 мая

Минобороны сообщило о занятии Клещеевки (к югу от Артемовска). Этот населенный пункт был занят российскими подразделениями весной прошлого года, однако в ходе контрнаступления ВСУ вернули контроль над селом.

.В Кремле назвали экспроприацией решение ЕС передать Украине доходы от замороженных активов российского ЦБ, передает корреспондент РБК. «И, конечно, мы будем внимательно отслеживать, продолжается процесс оценки последствий и ответа», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.