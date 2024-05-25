День 821-й. Самое важное к утру 25 мая

Главные новости
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Кеннеди-младший заявил, что в США подвергают цензуре критику конфликта на Украине. Политик отметил, что в "индустриальный комплекс цензуры" вовлечены правительственные структуры, университеты, технологические компании и неправительственные организации.
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Захарова назвала "саммит мира" по Украине очередным "надуваловом". Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала утверждения главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы боится успеха швейцарского форума
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WP: российские средства РЭБ резко снизили эффективность оружия США на Украине. По информации газеты, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS и управляемых снарядах Excalibur, вероятность попадания которых в цель в течение нескольких месяцев упала ниже 10%
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Доллар — 89,53 рублей. Евро — 97,30 рублей.
Столтенберг поддержал применение Украиной западного оружия для ударов по территории РФ.
КНР заявила, что не является стороной украинского кризиса.
Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ выросло до четырех.
МО РФ рассказало о подвиге сержанта, который под обстрелом наводил миномет.
Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
Министры финансов G7 обсуждают план использования российских активов для помощи Украине.
США выделили Украине новую партию вооружений на $275 млн.
В Кременной ЛНР восстановили электроснабжение после обстрелов ВСУ.
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