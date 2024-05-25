Кеннеди-младший заявил, что в США подвергают цензуре критику конфликта на Украине. Политик отметил, что в "индустриальный комплекс цензуры" вовлечены правительственные структуры, университеты, технологические компании и неправительственные организации.

Захарова назвала "саммит мира" по Украине очередным "надуваловом". Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала утверждения главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы боится успеха швейцарского форума