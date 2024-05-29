29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 825-й. Самое важное к утру 29 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
  • Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру сообщил, что подписал с Владимиром Зеленским соглашение о безопасности.
  • Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что время на подготовку мобилизованных украинцев в учебных центрах сократили с двух месяцев до полутора. По его словам, это связано с недостатком средств на содержание призванных в армию.
  • Владимир Путин заявил, что все основные события в зоне военной операции разворачиваются на подступах к Харькову, и они были спровоцированы действиями Запада.
  • Владимир Путин заявил, что под видом иностранных наемников на Украине действуют западные инструкторы, которые в том числе обслуживают высокоточное оружие.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,44 рубля, Евро — 96,24 рубля.

Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к средствам в миллиардном объеме.

Зеленский пообещал передать России наработки после мирного саммита в Швейцарии

Над Белгородской областью сбили авиабомбу Hammer и снаряд «Ольха».

Бурматов: предлагать отправлять бродячих животных на спецоперацию безнравственно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Фестиваль детства с «Михуткой»
Финальный лекторий «Киноугол»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость