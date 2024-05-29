Главные новости
- Президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
- Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру сообщил, что подписал с Владимиром Зеленским соглашение о безопасности.
- Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что время на подготовку мобилизованных украинцев в учебных центрах сократили с двух месяцев до полутора. По его словам, это связано с недостатком средств на содержание призванных в армию.
- Владимир Путин заявил, что все основные события в зоне военной операции разворачиваются на подступах к Харькову, и они были спровоцированы действиями Запада.
- Владимир Путин заявил, что под видом иностранных наемников на Украине действуют западные инструкторы, которые в том числе обслуживают высокоточное оружие.
Армия.
unsplash.com
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