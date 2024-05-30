День 826-й. Самое важное к утру 30 мая

Главные новости
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Минфин США: на саммите G7 в июне рассмотрят несколько вариантов использования активов РФ. Первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов также отметил, что Вашингтон готов ужесточать санкции против Москвы, чтобы помешать получению товаров, необходимых для производства вооружений.
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Разработчик анонсировал получение войсками России 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7". В конструкторском бюро "Гортензия" отметили, что эту партию аппаратов отправят военнослужащим в зону СВО.
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Китай заявил о желании скорейшего урегулирования на Украине при защите своих интересов. Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй отметил, что Пекин продолжит играть конструктивную и ответственную роль в этом вопросе.
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Доллар — 91,63 рубля. Евро — 99,41 рублей.
Депутат ГД: Польша передачей вооружений Киеву преследует цели по расчленению Украины.
Пленный заявил, что ВСУ должны были сфотографироваться в Козинках и уйти.
МО РФ сообщило об ударе по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении.
МО РФ: расчеты РСЗО нанесли удары по позициям ВСУ на авдеевском направлении.
Группировка "Днепр" сообщила об уничтожении опорного пункта ВСУ в Запорожской области.
Пленный рассказал, что спецназ ГУР МО Украины заставляют участвовать в боях.
Группировка "Запад" сообщила, что ВСУ за сутки потеряли до 190 военных.
Два парома повреждены после отражения атаки по объектам инфраструктуры в Керчи
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