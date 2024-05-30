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Политика

День 826-й. Самое важное к утру 30 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минфин США: на саммите G7 в июне рассмотрят несколько вариантов использования активов РФ. Первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов также отметил, что Вашингтон готов ужесточать санкции против Москвы, чтобы помешать получению товаров, необходимых для производства вооружений.

  • Разработчик анонсировал получение войсками России 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7". В конструкторском бюро "Гортензия" отметили, что эту партию аппаратов отправят военнослужащим в зону СВО.

  • Китай заявил о желании скорейшего урегулирования на Украине при защите своих интересов. Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй отметил, что Пекин продолжит играть конструктивную и ответственную роль в этом вопросе.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,63 рубля. Евро — 99,41 рублей.

Депутат ГД: Польша передачей вооружений Киеву преследует цели по расчленению Украины.

Пленный заявил, что ВСУ должны были сфотографироваться в Козинках и уйти.

МО РФ сообщило об ударе по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении.

МО РФ: расчеты РСЗО нанесли удары по позициям ВСУ на авдеевском направлении.

Группировка "Днепр" сообщила об уничтожении опорного пункта ВСУ в Запорожской области.

Пленный рассказал, что спецназ ГУР МО Украины заставляют участвовать в боях.

Группировка "Запад" сообщила, что ВСУ за сутки потеряли до 190 военных.

Два парома повреждены после отражения атаки по объектам инфраструктуры в Керчи

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