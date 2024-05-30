День 826-й. Самое важное к утру 30 мая

Минфин США: на саммите G7 в июне рассмотрят несколько вариантов использования активов РФ. Первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов также отметил, что Вашингтон готов ужесточать санкции против Москвы, чтобы помешать получению товаров, необходимых для производства вооружений.

Разработчик анонсировал получение войсками России 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7". В конструкторском бюро "Гортензия" отметили, что эту партию аппаратов отправят военнослужащим в зону СВО.