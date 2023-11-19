День 633-й. Самое важное к утру 19 ноября

Главные новости
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Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области. В своем Telegram-канале Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская в Севском районе, никто не пострадал.
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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе. Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, дрон-камикадзе совершил атаку на инфраструктурный объект связи, в результате пострадали двое мужчин, у них осколочные ранения нижних конечностей.
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Валерий Чалый отметил, что Киев рассчитывал на наиболее оптимистичный вариант, однако ситуация развивается «по самому плохому сценарию». Россия критикует поставки западного оружия на Украину.
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Курс доллара - 89,12; евро - 96,77
В Белгородской области ЛЭП получила повреждения при обстреле поселка
В Минобороны Эстонии заявили, что самолеты не изменят ход боев на Украине
Поселок Ровеньки в Белгородской области попал под обстрел ВСУ, повреждена линия электропередачи.
Военнослужащие Центрального военного округа проходят обучение на операторов дронов-камикадзе
Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
Расчеты РСЗО "Ураган" российских войск поразили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и оружием на купянском направлении.