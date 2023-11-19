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Политика

День 633-й. Самое важное к утру 19 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области. В своем Telegram-канале Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская в Севском районе, никто не пострадал.

  • В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе. Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, дрон-камикадзе совершил атаку на инфраструктурный объект связи, в результате пострадали двое мужчин, у них осколочные ранения нижних конечностей.

  • Валерий Чалый отметил, что Киев рассчитывал на наиболее оптимистичный вариант, однако ситуация развивается «по самому плохому сценарию». Россия критикует поставки западного оружия на Украину.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

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