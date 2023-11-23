День 637-й. Самое важное к утру 23 ноября

В моногороде Ставрополья продлили нулевой налог на землю для участников СВО. Льготу по земельному налогу для участников специальной военной операции (СВО) продлили в моногороде Ставрополья Невинномысске. Бойцы полностью освобождены от уплаты налога, сообщили журналистам в пресс-службе администрации моногорода.

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ опустилась до минимальной за 16 лет. В январе—сентябре 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, с которой ознакомился РБК.