День 637-й. Самое важное к утру 23 ноября

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- Парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров, передает портал «5 minuti».
«Депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники, подписанного в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.
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В моногороде Ставрополья продлили нулевой налог на землю для участников СВО. Льготу по земельному налогу для участников специальной военной операции (СВО) продлили в моногороде Ставрополья Невинномысске. Бойцы полностью освобождены от уплаты налога, сообщили журналистам в пресс-службе администрации моногорода.
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Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ опустилась до минимальной за 16 лет. В январе—сентябре 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, с которой ознакомился РБК.
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