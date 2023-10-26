День 609-й. Самое важное к утру 26 октября

Курс доллара - 93,33 рублей, евро - 98,77 рубля.

Новосибирский горсовет в среду одобрил порядок проведения конкурса на пост мэра.

Министр юстиции Константин Чуйченко на заседании Госдумы в среду рассказал об интеграции новых регионов в российское правовое пространство.

За последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления.

Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle.

Медведев объявил о планах создать еще один армейский корпус и флотилию.

Минпромторг намерен упростить процедуру подтверждения российского происхождения товаров — для этого ведомство предлагает объединить реестры российской промышленной и радиоэлектронной продукции.

Мигранты уперлись в потолок квалификации. В ОЭСР предлагают помочь им обеспечивать экономический рост развитых стран

Киев и Москва поддерживают контакты по гуманитарным вопросам. Они стараются это не афишировать.

Путин поддержал идею о реальных сроках за слив таможенных данных.