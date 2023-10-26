28 октября
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Политика

День 609-й. Самое важное к утру 26 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • На Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги. В документе предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов еще один пункт, согласно которому при выезде за границу мужчины должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен (354 доллара) и пополнять его каждый месяц во время пребывания за границей на 1 306,5 гривен (35 долларов).

  • ЛДПР предлагает допустить нейросети к агитации. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР в среду внесла в нижнюю палату законопроект, разрешающий использовать искусственный интеллект (ИИ) в предвыборной агитации. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие поправок позволит «существенно снизить расходы партий в период предвыборной агитации».

  • Президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений России прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о создании нового миропорядка. По его словам, суть таких «разговоров» на Западе «все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность».
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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