День 609-й. Самое важное к утру 26 октября

Главные новости
- На Украине предложили выпускать военнообязанных за границу за деньги. В документе предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов еще один пункт, согласно которому при выезде за границу мужчины должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен (354 доллара) и пополнять его каждый месяц во время пребывания за границей на 1 306,5 гривен (35 долларов).
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ЛДПР предлагает допустить нейросети к агитации. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР в среду внесла в нижнюю палату законопроект, разрешающий использовать искусственный интеллект (ИИ) в предвыборной агитации. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие поправок позволит «существенно снизить расходы партий в период предвыборной агитации».
- Президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений России прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о создании нового миропорядка. По его словам, суть таких «разговоров» на Западе «все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность».
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Курс доллара - 93,33 рублей, евро - 98,77 рубля.
Новосибирский горсовет в среду одобрил порядок проведения конкурса на пост мэра.
Министр юстиции Константин Чуйченко на заседании Госдумы в среду рассказал об интеграции новых регионов в российское правовое пространство.
За последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления.
Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle.
Медведев объявил о планах создать еще один армейский корпус и флотилию.
Минпромторг намерен упростить процедуру подтверждения российского происхождения товаров — для этого ведомство предлагает объединить реестры российской промышленной и радиоэлектронной продукции.
Мигранты уперлись в потолок квалификации. В ОЭСР предлагают помочь им обеспечивать экономический рост развитых стран
Киев и Москва поддерживают контакты по гуманитарным вопросам. Они стараются это не афишировать.
Путин поддержал идею о реальных сроках за слив таможенных данных.
Годовая инфляция в России ускорилась до 6,59%