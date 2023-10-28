День 611-й. Самое важное к утру 28 октября

Главные новости
- Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал в Совете Безопасности ООН обломки боеприпасов западного производства, которые использует Украина. Среди них — американские HIMARS, а также франко-британские Storm Shadow, на которых «отчетливо читается made in France».
- Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности. Темой разговора стал незаконный оборот оружия. Президент предложил членам Совбеза подумать о том, каким образом оружие попадает в Россию в том числе с Украины.
- Китай на заседании Совета Безопасности ООН призвал «стороны украинского кризиса» предотвратить риск попадания оружия террористам и негосударственным субъектам. Россия на заседании обвинила Украину в том, что 15–20% поставляемого Западом оружия уходит на серый и черный рынки.
Одной строкой
На Украине прошли митинги за демобилизацию военных.
В Ялте стреляли в экс-депутата украинской Рады, перешедшего на сторону России.
Над Курской атомной электростанцией ПВО сбила три украинских беспилотника.
Добровольческий батальон из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад».
Суд в Армавире арестовал до 25 декабря обвиняемого в попытке отравить летчиков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании конфликта.
Сейм Латвии одобрил передачу Украине конфискованных машин из России.
Reuters: доходы оборонных компаний США растут из-за военных действий на Украине.