День 558-й. Самое важное к утру 5 сентября

Полиция на Украине оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью его закрытия и выселения монахинь, сообщили в канонической УПЦ;

16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении операции против пособников украинских атак на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии, сообщает «РИА Новости»;

Российско-турецкие переговоры, которые президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи, продлились 1,5 часа;

The Wall Street Journal сообщает, что США, Великобритания и Евросоюз могут оказать давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставлять в Россию товары, которые могут помочь РФ в конфликте на Украине;

Верховная рада выделила более $541 млн на страхование судов и грузов, идущих по открытому Украиной временному коридору в Черном море;

Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках атак дронами из украинских портов на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию;

Кабмин Нидерландов ожидает, что для беженцев с Украины в стране к 1 февраля 2024 потребуется 97 тыс. муниципальных мест приема, так как их число продолжает расти;

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию в дневное время на фоне снижения внутреннего спроса, сообщает «Укрэнерго»;

Москва пока не получала никаких сигналов от Киева о возможности переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на разговор Зеленского с Эрдоганом после встречи турецкого президента с российским;

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявила, что атака российских дронов на Украину не несла прямой угрозы территории Румынии, хотя есть риск несчастных случаев;