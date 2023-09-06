День 559-й. Самое важное к утру 6 сентября

Главные новости
- Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что покупать газ у РФ неприятно с моральной точки зрения, но у страны нет другого выбора. Ее власти работают над расширением поставок газа через Германию и Италию, однако у австрийского концерна OMV заключены контракты с «Газпромом» до 2040 года и их расторжение дорого обойдется Вене. Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер сообщала, что по состоянию на июнь страна получала из РФ больше половины всего импортируемого газа, передает "Коммерсантъ".
- По данным AP, после начала российской спецопераци более чем у 20 тыс. жителей Украины ампутирована как минимум одна конечность. Официально власти Украины не раскрывают, сколько именно солдат потеряли конечности в результате боевых действий. При этом, как пишет AP, ранения от взрывов считаются одними из наиболее распространенных среди военных. В мае Euractiv со ссылкой на документы писал, что, по оценке США, всего стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для достижения мира на Украине «на горизонте не просматривается». Украина также отвергла предложение Турции смягчить позицию по зерновой сделке, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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Около 3,3 млн беженцев с Украины или 8% населения страны могут никогда не вернуться домой, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование киевского Центра экономической стратегии;
КНДР поплатится, если будет поставлять вооружение России, заявили в Белом доме;
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros;
Германия поставила Украине боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard;
Президент Литвы Гитанас Науседа после решения назначить министром обороны Украины Рустема Умерова заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения;
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который объявляет декоммунизацию и новое районное деление на территории Крыма;
Комиссия по внешней политике швейцарского парламента проголосовала против членства страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян;
Германская Wintershall Dea планирует завершить юридическое отделение своего международного бизнеса от СП с РФ к середине 2024 года;
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев;
Депутатам украинской Рады запрещены поездки в Польшу, эта мера принята в знак протеста против эмбарго Варшавы на ввоз зерна с Украины;
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина за три месяца не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений;
Сегодня нет необходимости в мобилизации, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.