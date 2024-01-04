День 679-й. Самое важное к утру 4 января

Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ночью 3 января над акваторией города ракете. По словам Михаила Развожаева, повреждений не зафиксировано.

Мобороны отчиталось об уинничтожении 12 ракет над Белгородской областью: шести ракет ТРК «Точка-У» и шести ракет РСЗО «Ольха».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Россию и Украину к деэскалации после гибели десятков гражданских лиц в обеих странах из-за обстрелов в последние дни.

В частном секторе Белгорода обнаружены еще два неразорвавшихся снарядах, сообщил мэр города Валентин Демидов. Один из них взрывотехники Росгвардии и Минобороны обезвредили на месте.

Евросоюз ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Павла Маринычева, следует из пресс-релиза Совета ЕС в дополнение к запрету импорта российских алмазов из 12-го пакета.

На первых торгах в 2024 году курс евро на Мосбирже превысил 100 руб./€, доллар дороже 91,5 руб.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о фейках против российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) против главы казахской общины в Москве Полата Джамалова, передает ТАСС.

В Киеве из-за обстрела 2 января повреждены производственные мощности и склады фабрики обмундирования для ВСУ М-ТАС.

В Белгородской области попало под обстрел село Замостье Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, выбиты окна в магазине.

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе.

В Белгороде эвакуировали около 600 человек после обнаружения неразорвавшегося боеприпаса на ул. Красноармейской. снаряда.

В зоне СВО погиб экс-начальник полиции Екатеринбурга, осужденный за взятку, рассказала изданию «Ъ-Урал» его адвокат Ольга Кезик.